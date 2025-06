Foto's tonen onaangekondigde HTC U23 Pro-smartphone

Er zijn foto's verschenen van wat de HTC U23 Pro-smartphone zou worden. Een gebruiker zegt de telefoon in een stad in China te hebben gekocht. Het lijkt te gaan om een vroeg prototype van de Android-smartphone.

De telefoon heeft een frame en achterkant van plastic, zo meldt de gebruiker op PTT.cc. Er zitten vier lenzen aan de achterkant en de tekst vermeldt in elk geval een 108-megapixelcamera. Dat is vermoedelijk de resolutie van de primaire camera. Er zijn verder geen details over de camera.

Het scherm is een oleddisplay van onbekend formaat met een verversingssnelheid van 120Hz. De soc is een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 van vorig jaar, bijgestaan door een werkgeheugen met een grootte van 8GB en een opslag met een capaciteit van 256GB. Er zit een vingerafdrukscanner in de Power-knop. Laden kan behalve via de USB-C-poort ook via draadloos laden. De accu heeft een capaciteit van 4600mAh.

Met de gebruikte soc lijkt het te gaan om een midrangetelefoon. HTC maakt al jaren geen telefoons zelf meer, maar heeft het ontwerp en de productie uitbesteed aan andere bedrijven. Naar verluidt heeft HTC bij deze telefoon meer inspraak gehad dan bij veel andere recente telefoons in de Desire- en Wildfire-reeksen.