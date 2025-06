'HTC introduceert HTC U23 Pro op 18 mei'

HTC zal op 18 mei een nieuwe smartphone aankondigen. Dat blijkt uit promotiemateriaal dat het Taiwanese bedrijf heeft gedeeld op sociale media. Volgens GSMArena gaat het om de nog niet eerder aangekondigde HTC U23 Pro-smartphone.

Op de afbeelding die HTC via Twitter heeft verspreid zijn de contouren van een smartphone te zien, een slagzin en een datum: 18 mei 2023. Onderaan de afbeelding is ook het logo van Viverse te zien; dat is het open metaverseplatform van HTC. Via Viverse zijn verschillende VR-toepassingen mogelijk zoals VR-meetings, -evenementen, -presentaties, en -arcade-ervaringen. Het is niet duidelijk of deze smartphone gebruik zal kunnen maken van dit platform.

Volgens GSMArena gaat het in de afbeelding om de U23 Pro. Vorige week zijn foto’s en vermoedelijke specificaties van deze smartphone opgedoken in China. De HTC U23 Pro zou vier camera’s op de achterkant hebben en een oleddisplay met een verversingssnelheid van 120Hz meekrijgen. De primaire camera heeft een 108-megapixelsensor. Het toestel zou op een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1-soc draaien en 8GB aan werkgeheugen bevatten. De opslagruimte van het gelekte toestel bedroeg 256GB. Het frame en de achterkant van het toestel zouden uit plastic gemaakt zijn. Het toestel zou een accu van 4600mAh bevatten en draadloos laden ondersteunen. HTC heeft nog geen officiële specificaties gedeeld van de HTC U23 Pro.