HTC presenteert 'metaversesmartphone' op 28 juni

HTC presenteert zijn high-end smartphone met metaversefuncties op 28 juni. De presentatie was aanvankelijk gepland voor eerder dit jaar, maar door leveringsproblemen werd de aankondiging van het toestel enkele maanden uitgesteld.

HTC deelt de datum van de presentatie op zijn Facebook-kanaal. Het bedrijf maakte de plannen voor zijn nieuwe high-end smartphone bekend tijdens de MWC-beurs eerder dit jaar, maar niet veel later werd de presentatie uitgesteld. Dat zou te wijten zijn aan leveringsproblemen vanwege de coronacrisis.

Volgens de Taiwanese fabrikant biedt de nieuwe smartphone AR- en VR-toepassingen door middel van HTC's open metaverseplatform Viverse. Het platform biedt verschillende VR-toepassingen, waaronder VR-meetings, -evenementen, -presentaties en -arcade-ervaringen. Vooralsnog is er niets bekend over de specificaties van de smartphone. Het is ook niet duidelijk of het toestel buiten Azië wordt uitgebracht.