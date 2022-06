Psychedelische skategame Skate Story verschijnt volgend jaar voor pc

Indieontwikkelaar Sam Eng heeft Skate Story aangekondigd. Dat is een skategame met een kunstzinnige psychedelische stijl en bijpassende muziek. Spelers nemen de rol aan van een demon die bestaat uit 'glas en pijn' en die skatend vanuit de onderwereld de maan moet bereiken.

Skate Story valt op vanwege de psychedelische grafische stijl en de soundtrack. De muziek is afkomstig van Blood Cultures, een artiest uit New York. Spelers krijgen in het spel van de duivel een skatebord en de opdracht om naar de maan te skaten. Om daar te komen, moeten spelers eerst de 'negen lagen' van de onderwereld door.

Door snel te skaten is het mogelijk om andere demonen te vernietigen en gekwelde geesten te bevrijden. Spelers kunnen hun skateboard upgraden en meer dan 70 trucs leren 'door hun ziel te verkopen', aldus de beschrijving op Steam.

Het spel wordt gemaakt door de onafhankelijke ontwikkelaar Sam Eng en uitgegeven door Devolver Digital. Ergens in 2023 moet de game verschijnen, maar wanneer is nog niet bekend. Vooralsnog is er alleen een pc-versie aangekondigd.

Meer indiegames in Devolver Direct 2022

Skate Story werd aangekondigd tijdens de Devolver Direct 2022, met subtitel 'Devolver Marketing Countdown to Marketing'. In die 25 minuten durende show van uitgever Devolver Digital werden op humoristische wijze verschillende indiegames aangekondigd. De uitgever staat erom bekend in zijn shows de game-industrie op de hak te nemen.