Microsoft geeft testversie van Windows 11 met tabs in Verkenner vrij

Microsoft heeft een testversie van Windows 11 aan een deel van de Insider-gebruikers beschikbaar gemaakt. De testversie is voorzien van een Verkenner met tabbladen. Het bedrijf heeft verder de lay-out van de Verkenner licht gewijzigd.

De tabbladen in de Verkenner zitten in buildversie 25136 van de Windows 11 Insider Preview in het Dev Channel. Microsoft geeft de functie aanvankelijk aan een beperkt deel van de Insider-gebruikers in dat kanaal vrij om de feedback in de gaten te houden. Afhankelijk van de ontvangst verspreidt het bedrijf de tabbladen in de Verkenner naar meer testgebruikers.

Microsoft heeft verder wat kleine wijzigingen aangebracht in de lay-out van de Verkenner. In het rechter zijpaneel is de toegang tot OneDrive voorzien van de naam van de accounthouder. Mappen die gebruikers vaak openen en de gepinde onderdelen staan niet meer standaard ingeklapt als onderdeel van 'Quick Access', maar zijn direct te benaderen in het zijpaneel. Verder heeft Microsoft de onderdelen die onder 'Mijn pc' vallen opgeschoond: de Windows-mappen zijn verwijderd om, volgens Microsoft, de focus op de pc-schijven te leggen.

Microsoft experimenteert daarnaast met meer dynamische inhoud bij widgets. In aanvulling op het actuele weer, toont het bedrijf live updates over sport en nieuws. Ook hierbij gaat het om een voorzichtige start met een beperkte groep gebruikers.