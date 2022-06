Dertig jaar oude platformgame Flashback krijgt opvolger

Eind dit jaar verschijnt Flashback 2. Dat is een opvolger van scifiplatformgame Flashback uit 1992. De opvolger wordt gemaakt door de Franse ontwikkelaar Microids, met hulp van de originele bedenker en leden van het team dat aan het eerste deel werkte.

Microids toont een eerste teaser van Flashback 2 en meldt dat het spel in de winter van 2022 uitkomt voor de pc en PlayStation- en Xbox-consoles. In 2023 verschijnt er ook een versie voor de Nintendo Switch.

De nieuwe game is een vervolg op het 30 jaar oude eerste deel. De makers beloven een nieuw verhaal met hoofdpersonage Conrad B.Hart, actie en puzzels. Flashback 2 speelt zich deels af in nieuwe omgevingen, zoals Neo Tokyo en 'een mysterieus ruimtestation', maar ook in omgevingen die in het eerste deel al voorkwamen, zoals Neo Washington en de jungle.

Flashback (1992)

Flashback uit 1992 werd gemaakt door de Franse studio Delphine Software en is bedacht door Paul Cruisset. De game kwam uit voor de Amiga, MS-DOS, Sega Mega Drive en Super Nintendo. Volgens Microids wordt de nieuwe game gemaakt in nauwe samenwerking met Cruisset en zijn team. Naast de bedenker van het origineel zijn ook ontwerper Thierry Perreau en componist van de Amiga-soundtrack Raphaël Gesqua betrokken bij het maken van de opvolger.

Volgens Microids werd Flashback in 1992 geprezen vanwege de innovatieve animaties. De ontwikkelaar wil dat de nieuwe game daar ook in uitblinkt en heeft daarvoor stuntman Jamel Blissat aangetrokken voor motion capture. Blissat verzorgde ook het stuntwerk voor de tv-serie Marvel's Moon Knight.