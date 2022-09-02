Insider Preview Windows 11 bevat beheeropties Xbox-abonnementen

Microsoft heeft Windows 11 Insider Preview Build 25193 vrijgegeven in het Dev Channel. Deze build bevat een aantal bugfixes en maakt het mogelijk om Xbox-abonnementen rechtstreeks te beheren vanuit het instellingenmenu.

De nieuwe beheeropties zijn terug te vinden onder de Accounts-sectie in het instellingenmenu van Windows 11. Daar zal het in Insider Preview Build 25193 voor sommige gebruikers mogelijk worden om abonnementen op Xbox Game Pass, PC Game Pass en Xbox Live Gold te beheren. Via het nieuwe menu kan er onder andere voor een andere Xbox-abonnementsformule gekozen worden, kunnen de betaalopties gewijzigd worden en kunnen er ook giftcards ingewisseld worden. Gebruikers die geen abonnement op Xbox hebben, zullen een verwijzing naar de gamingdiensten van Microsoft krijgen.

Volgens Microsoft zullen de beheeropties nog niet bij alle gebruikers van de Insider Preview Build 25193 te zien zijn. Het bedrijf wil eerst de reacties afwachten, voordat het de functie voor alle gebruikers van de build beschikbaar stelt. Het is ook nog niet zeker of de beheeropties het tot de definitieve versie van Windows 11 zullen schoppen.

Build 25193 bevat ook een aantal bugfixes. Zo verhielp Microsoft onder andere enkele problemen met de taakbalk en zijn Overflow-functie, het Start-menu en de Verkenner. Het bedrijf voegde ook ondersteuning toe voor nieuwe braillebeeldschermen en voor brailletalen in Windows 11.

Beheeropties Xbox-abonnementen in Windows 11 Insider Preview Build 25193
Beheeropties Xbox-abonnementen in Windows 11 Insider Preview Build 25193

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 09:43 29

02-09-2022 • 09:43

29

Lees meer

Microsoft Windows 11 Pro

vanaf € 144,98

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Microsoft Windows 11 Home

vanaf € 117,90

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Microsoft brengt Windows 11-update met tabbladen in Verkenner uit
Microsoft brengt Windows 11-update met tabbladen in Verkenner uit Nieuws van 18 oktober 2022
Snipping Tool in Windows 11 krijgt in toekomst optie om video op te nemen
Snipping Tool in Windows 11 krijgt in toekomst optie om video op te nemen Nieuws van 14 oktober 2022
Microsoft verdiende in 2021 wereldwijd 2,9 miljard dollar aan Xbox Game Pass
Microsoft verdiende in 2021 wereldwijd 2,9 miljard dollar aan Xbox Game Pass Nieuws van 10 oktober 2022
Windows 11 22H2 levert problemen op bij sommige pc’s met Nvidia-kaart
Windows 11 22H2 levert problemen op bij sommige pc’s met Nvidia-kaart Nieuws van 23 september 2022
Microsoft begint met uitrol Windows 11-update 22H2
Microsoft begint met uitrol Windows 11-update 22H2 Nieuws van 20 september 2022
Windows 11 Insider Preview bevat schermvullend widgetpaneel
Windows 11 Insider Preview bevat schermvullend widgetpaneel Nieuws van 15 september 2022
Microsoft Edge-gebruikers melden opstartproblemen na update
Microsoft Edge-gebruikers melden opstartproblemen na update Nieuws van 4 september 2022
Xbox Game Pass-familieabonnement komt mogelijk komende maanden naar meer landen
Xbox Game Pass-familieabonnement komt mogelijk komende maanden naar meer landen Nieuws van 2 september 2022
Microsoft laat Japanse testgebruikers Android-apps op Windows 11 draaien
Microsoft laat Japanse testgebruikers Android-apps op Windows 11 draaien Nieuws van 20 augustus 2022
Windows 11 build 25169 bevat nieuw Spotlight-thema en multi-app kioskmodus
Windows 11 build 25169 bevat nieuw Spotlight-thema en multi-app kioskmodus Nieuws van 28 juli 2022
Microsoft begint verkoop van losse Windows 11 Home- en Pro-licenties
Microsoft begint verkoop van losse Windows 11 Home- en Pro-licenties Nieuws van 24 juli 2022
Windows 11 krijgt Taskbar Overflow-functie om meer iconen op taakbalk te tonen
Windows 11 krijgt Taskbar Overflow-functie om meer iconen op taakbalk te tonen Nieuws van 21 juli 2022
WindowsCentral: volgende versie van Windows verschijnt in 2024
WindowsCentral: volgende versie van Windows verschijnt in 2024 Nieuws van 14 juli 2022
Microsoft geeft testversie van Windows 11 met tabs in Verkenner vrij
Microsoft geeft testversie van Windows 11 met tabs in Verkenner vrij Nieuws van 10 juni 2022
Microsoft biedt door bug Windows 11-preview aan op niet-ondersteunde hardware
Microsoft biedt door bug Windows 11-preview aan op niet-ondersteunde hardware Nieuws van 9 juni 2022
Meer producten en artikelen
Besturingssystemen Microsoft Windows

Reacties (29)

-Moderatie-faq
29
27
12
0
0
6
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Linksquest Moderator Spielerij 2 september 2022 10:15
Dat is wel mooi dat je nu ook je Xbox-abonnementen kunt beheren vanuit Windows, nu moet ik altijd via outlook.com of via Xbox.com mijn abonnement controleren. Niet dat het heel erg is, maar vind het wel een mooie functie.
shredder @Linksquest2 september 2022 10:23
Ik niet. Ik zit niet te wachten op de integratie van commerciële diensten in een besturingssysteem. Bloatware voor gebruikers die geen Xbox hebben of willen. Laat dit een app zijn van de Windows Store voor diegene die dit willen.
Senaxx @shredder2 september 2022 10:29
Vind het zelf wel makkelijk. Het zit je niet in de weg, het is niet dat het op je bureaublad staat, of in je start menu. Maar je kan wel even snel je Xbox / Office 365 / Onedrive of andere abonnementen snel beheren.

En aangezien Microsoft een commerciële partij is zit die er wel op te wachten.
vinkjb @shredder2 september 2022 10:30
Helemaal eens, laat dit ook voor een browser gelden. Ik sloop Edge er altijd uit met tooltjes e.d
oef! @vinkjb2 september 2022 12:17
Edge uit Windows slopen is niet erg verstandig, net zoals dat bij IE het geval was. Je weet simpelweg niet welke windows componenten er nu en in de toekomst op vertrouwen. Stabiliteit is belangrijker dan wat schijfruimte.
Jaapvaak @shredder2 september 2022 10:24
Zucht.
hottestbrain @shredder2 september 2022 10:26
Als je geen bloat of andere integraties wil in je OS stel ik voor Freedos of ReactOS eens een kans te geven.
Blokker_1999
@hottestbrain2 september 2022 11:08
Zelfs een React bevat functionaliteit die je niet nodig hebt.
mesm90 @Blokker_19992 september 2022 11:27
Wanneer is iets wel of niet nodig?
Een bureaublad zal voor de tweakers onder ons ook niet perse nodig zijn.
Ik vind het persoonlijke verdomd handig ;)
SunnieNL
@shredder2 september 2022 10:38
Het staat onder accounts. Kans is groot dat ze daar straks alle abonnementen van Microsoft onder gaan plaatsen die je afneemt (zoals op de abo pagina op account.microsoft.com). Denk aan Office.
Bruin Poeper @shredder2 september 2022 10:44
@shredder
Jou ga ik een plus geven.
Weg met die rooie -1 :(
Olaf van der Spek @Linksquest2 september 2022 10:26
Dat is wel mooi dat je nu ook je Xbox-abonnementen kunt beheren vanuit Windows,
Zeker.. wanneer komt de mogelijkheid om PS abo's te beheren direct vanuit Windows? ;)
RefriedNoodle @Olaf van der Spek2 september 2022 10:29
Wanneer Microsoft Adobe overneemt.
hottestbrain @Olaf van der Spek2 september 2022 10:30
Ja, of iCloud bijvoorbeeld. 8)7 En als we toch bezig zijn graag ook mijn Google bedrijfsaccount.
appollonius333 2 september 2022 11:37
Wat ik dus niet begrijp aan dit alles en aan Windows 11 is waarom Microsoft Windows 11 helemaal volpropt met functies en applicaties die het meerendeel van de wereldbevolking op PC (aanname) niet gebruikt op PC. Het wordt je gewoon verplicht opgedragen, zoals het installeren van apps zoals Instagram, TikTok (kan je wel handmatig deinstalleren) en allemaal andere dingen die niet al pre-installed horen te zijn op een OS.

Het lijkt me bijna verstandig voor Microsoft om een soort vergelijkend besturingssysteem installatie die Ubuntu ook heeft met 'Minimal' te gaan introduceren zonder al dit soort dingen. Waarbij de gebruiker in-control is over het installeren van apps en andere software en waarbij dingen zoals TikTok en Instagram achterwegen worden gelaten. Zo ook Xbox gerelateerde dingen. Ik begrijp het dat ze Xbox gerelateerde apps gaan installeren op je Windows 11 installatie, maar maak dit optioneel via de Microsoft Store of iets dergelijks. Maar ga dit niet voor-installeren voor de gebruiker, want dit lijkt me erg irritant.

Het liefst heb je een kale OS waarbij de gebruiker zelf mag weten wat erop wordt geinstalleerd en wat erop wordt gebruikt.

Het kan best dat dit alleen wordt getoond als je iets met Xbox doet/ hebt, maar er zal onder de motorkap wel weer iets zijn geinstalleerd die dit mogelijk maakt. Wat dus extra data vraagt en opneemt en dus de performance van je OS kan verminderen al is dit maar nihil.
batjes
@appollonius3332 september 2022 11:56
Wat is merendeel van de bevolking? Microsoft Office is vrij populair namelijk en zal op ruim 50% van de actieve Windows systemen gebruikt worden. Xbox begint onder de gamers steeds meer aandeel te winnen.

Maar goed, praktisch elk OS komt met een enorme berg features die persoon X of Y nooit zal gebruiken. Microsoft gaat geen OS bouwen speciaal voor jou of mij. Microsoft richt zich er op dat het OS voor iedereen praktisch gelijk is qua features en mogelijkheden. Dit maakt het over het algemeen voor iedereen makkelijker.

Linux is een mooi voorbeeld, de gemiddelde gebruiker weet een missende API, feature of whatever wel even te apt-getten. De gemiddelde Windows gebruiker gaat de Windows-Features functie echt niet vinden en dus troep van het internet af halen.

Het gemiddelde technische niveau is op Linux wat hoger, waardoor ze makkelijker veel keuzes kunnen geven. Het gemiddelde a-technische niveau van een Windows gebruiker is so beroerd, die mensen moet je absoluut zo min mogelijk keuzes geven en een standaard compleet pakket aanbieden.

Voor de mensen die zo veel mogelijk controle en keuze willen hebben over hun OS, is er een Linux netinstall. Dat is zelfs binnen de Linux wereld zo'n ontzettende niche, waarom zou Microsoft zich daar op richten, hun server platform komt er redelijk in de buurt.
appollonius333 @batjes2 september 2022 12:20
Merendeel van de bevolking moet: merendeel windowsgebruikers wezen heb dit even aangepast dankje voor de heads-up :). Maar wat ik hiermee bedoel is een groot deel van de Windows gebruikers waarbij ik een aanname doe als ik zo om me heen kijk.

Ik gebruik zelf ook Windows maar dan als Dualboot systeem met Linux (Fedora 36 Workstation) en ook met Office. Alleen Office kan ik ervoor kiezen of ik dit installeer of niet. Er zijn bepaalde dingen die ik bij een verse Windows installatie al geinstalleerd zie staan, zoals TikTok en Instagram. Terwijl ik die niet nodig heb. Nu weet ik dat er mensen zijn die niet technisch onderlegd zijn, en ook zeker zullen ze het OS niet voor jou of mij aanpassen. Alleen ik vraag me soms af, waar trek je een streep? Gaan we straks ook andere apps voorgeinstalleerd krijgen zoals Youtube, Plex en dat soort dingen? Waarom pakt Microsoft het niet anders aan door bijvoorbeeld 'modules' te gaan gebruiken, die eventueel bij de installatie van Windows 11 geinstalleerd kunnen worden waarin je kan selecteren welke modules je gaat gebruiken e.g. Xbox, Social media etc. Want volgensmij hebben ze al zoiets aan het einde van de installatie, daar kun je aangeven waarvoor je het systeem gaat gebruiken. Dan zou ik zoiets hebben, doe op basis hiervan geinstalleerde apps en bij geen selectie krijg je een 'minimale' Windows 11 installatie. Zo ben je als gebruiker meer in-control van je eigen OS, anders heb ik het idee: waarvoor koop ik een licentie code? en neem ik geen clouddienst van ze af want Microsoft heeft toch al de bevoegdheid om mij apps op te dragen die ik niet nodig heb.

Ik ben zelf ook een Linux gebruiker en die doen het inderdaad op een andere manier, door zelf de applicaties te installeren. Ook hierbij heb je features die ik gelijk bij de installatie van in dit geval Fedora 36 eraf haal omdat ik er simpelweg niks mee doe en Fedora laat dit ook toe. Als ik naar Windows kijk en dan specifiek Edge dan kan ik deze niet verwijderen maar eerder gezegd 'wijzigen'. Waarom niet? geen idee. Windows moet toch een OS wezen voor zowel de leek onder ons en de techneuten?

Ik snap je reactie helemaal overigens en ben het er mee eens! Ik had alleen graag gezien dat Microsoft iets meer ging/ gaat werken aan het moduleren van Windows 11. Anders wordt het OS 1 groot zootje naar mijn idee en blijft de gebruiker ook meer in controle.
Maurice648 @appollonius3332 september 2022 12:01
Beetje het zelfde.

Zelf had ik liever gezien dat dit een API was waar de Xbox app dan op aansluit.
Dan kan andere software ook hierop kunnen aansluiten en accounts tonen. heb je het lekker in 1 scherm en voor de mensen die het niet willen installeren dan de apps niet.
mhnl1979 2 september 2022 11:41
Laten ze toch eerst al die foutmeldingen bij het updaten eruit slopen.
Een normale update levert bij mij sinds enige tijd continu een fout op. Installatie mislukt.
Nephalem82 @mhnl19792 september 2022 11:51
Tijd voor een herinstallatie :) nog nooit enig probleem gehad.
Ootje70 2 september 2022 12:48
Ik wil graag terug van het DEV Channel naar het gewone Preview Channel maar dat is niet mogelijk. Ik zie niet waarom dit een probleem is. Iemand een tip?
hiostu @vinkjb2 september 2022 10:39
Ik heb geen printer, kunnen ze niet alle printer rommel eruit halen? Ik heb ook geen twee monitoren, dus ze mogen van mij alle multi-monitor rommel eruit slopen.
Blokker_1999
@hiostu2 september 2022 11:09
Ik heb geen muis, kan heel die GUI eruit gehaald worden?
hiostu @Blokker_19992 september 2022 11:52
Windows 10 IoT Enterprise heeft een headless mode zonder GUI ;)

https://docs.microsoft.co...out-hardware/headlessmode
Mastofun @hiostu2 september 2022 10:59
Ik heb geen Geld, zet alles maar uit :Y)
gise @vinkjb2 september 2022 10:34
Kom op. Dit is wel heel erg "Ik heb het niet, dus ik hoef die rommel niet".

Ik neem aan dat, als je geen xbox abbonement hebt, het gewoon niet zichbaar is. het is enkel een toevoeging aan je persoonlijke profiel zodat je makkelijker abbonementen kan managen en opzeggen, hetzelfde als Apple doet als je bijvoorbeeld op je iPhone naar 'Settings > iCloud > Subscriptions' gaat.

Er is in dat geval werkelijk geen enkel nadeel voor jou, omdat het toch niet zichtbaar is als je de subscription niet hebt.

Nu moet je hiervoor nog naar: account.microsoft.com, en veel mensen weten dat niet direct te vinden volgens mij, of gaan via xbox / outlook / andere dienst, naar hun profiel, om daar door te klikken naar account, maar het zit dus relatief verborgen.

[Reactie gewijzigd door gise op 26 juli 2024 18:41]

jochem4207 @vinkjb2 september 2022 10:34
Nee

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.