Insider Preview Windows 11 bevat beheeropties Xbox-abonnementen

Microsoft heeft Windows 11 Insider Preview Build 25193 vrijgegeven in het Dev Channel. Deze build bevat een aantal bugfixes en maakt het mogelijk om Xbox-abonnementen rechtstreeks te beheren vanuit het instellingenmenu.

De nieuwe beheeropties zijn terug te vinden onder de Accounts-sectie in het instellingenmenu van Windows 11. Daar zal het in Insider Preview Build 25193 voor sommige gebruikers mogelijk worden om abonnementen op Xbox Game Pass, PC Game Pass en Xbox Live Gold te beheren. Via het nieuwe menu kan er onder andere voor een andere Xbox-abonnementsformule gekozen worden, kunnen de betaalopties gewijzigd worden en kunnen er ook giftcards ingewisseld worden. Gebruikers die geen abonnement op Xbox hebben, zullen een verwijzing naar de gamingdiensten van Microsoft krijgen.

Volgens Microsoft zullen de beheeropties nog niet bij alle gebruikers van de Insider Preview Build 25193 te zien zijn. Het bedrijf wil eerst de reacties afwachten, voordat het de functie voor alle gebruikers van de build beschikbaar stelt. Het is ook nog niet zeker of de beheeropties het tot de definitieve versie van Windows 11 zullen schoppen.

Build 25193 bevat ook een aantal bugfixes. Zo verhielp Microsoft onder andere enkele problemen met de taakbalk en zijn Overflow-functie, het Start-menu en de Verkenner. Het bedrijf voegde ook ondersteuning toe voor nieuwe braillebeeldschermen en voor brailletalen in Windows 11.