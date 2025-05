Microsoft begint met uitrol Windows 11-update 22H2

Microsoft is begonnen met de uitrol van Windows 11 versie 22H2. Het gaat om de eerste grote versie-update voor het besturingssysteem van Microsoft, die meerdere verbeteringen met zich meebrengt.

Volgens Neowin kunnen de eerste Windows 11-gebruikers de update inmiddels downloaden en installeren. Daarmee worden de eerdere geruchten van een release op 20 september bevestigd. Microsoft brengt de hoofdupdates voor Windows doorgaans in de herfst uit.

De Windows 11-update is al sinds juni beschikbaar als preview build. Daarom is het geen verrassing meer welke onderdelen en functionaliteiten zijn verbeterd in het besturingssysteem van Microsoft. In deze update is taakbeheer vernieuwd. Het gaat dan vooral om het uiterlijk van taakbeheer dat een opfrisbeurt krijgt.

Verder heeft Microsoft de taakbalk aangepakt. Gebruikers kunnen na het installeren van de update bijvoorbeeld apps openen door deze naar de taakbalk te slepen. Ook krijgt de taakbalk een overflowfunctie, die apps in een los menu zet als er geen ruimte meer voor een icoon is op de taakbalk.