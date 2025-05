Microsoft brengt bescherming tegen brute-forceaanvallen op adminaccounts uit

Microsoft introduceert een optie om met inlogpogingbeperkingen administratoraccounts te beschermen tegen brute-forceaanvallen. De nieuwe optie is onderdeel van de Oktober-update voor Windows 11.

Tot dusver is het mogelijk om met een brute-forceaanval oneindig veel inlogpogingen te doen op een lokaal adminaccount, wat Microsoft met update KB5020282 wil voorkomen. Met een nieuwe policy kunnen ook adminaccounts voortaan tijdelijk 'op slot' gezet worden, waardoor er geen inlogpogingen meer mogelijk zijn. Dit kan onder de instelling Computer Policy\Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Account Lockout Policies.

Microsoft zegt over de nieuwe Account Lockout Policies: "We raden aan om '10/10/10' in te stellen. Dit betekent dat accounts op slot gezet worden na tien gefaalde loginpogingen binnen tien minuten. De maatregel duurt tien minuten, waarna het account automatisch weer gedeblokkeerd wordt." Administrators zijn vrij om de parameters van de brute-forcebescherming aan te passen, bijvoorbeeld door het automatisch deblokkeren van een adminaccount uit te schakelen of door het aantal inlogpogingen verder te beperken.

Nieuwe systemen met Windows 11 of pc's die in aanmerking komen voor de cumulatieve update van 11 oktober 2022 hebben de 10/10/10-verhouding als standaardinstelling. Voor alle andere systemen moeten de bovenstaande stappen gevolgd worden om de policy in te schakelen. De functie was al langer beschikbaar voor alle andere soorten accounts op een Windows-systeem, maar lokale administrators vielen hier tot dusver niet onder.