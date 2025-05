Minister De Jonge stelt Omgevingswet nogmaals uit vanwege ict-problemen

De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld; deze keer moet de wet op 1 juli 2023 ingaan. Minister De Jonge zegt dat er meer tijd nodig is om 'verder te testen en te oefenen'. Onlangs waarschuwde het Adviescollege ICT-toetsing voor 'grote problemen' als de wet op 1 januari in zou gaan.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge schrijft dat hoewel er recent veel vorderingen zijn gemaakt bij het invoeren van de wet, hij toch een half jaar langer de tijd neemt. Naast verder testen en oefenen, wil De Jonge de tijd gebruiken om provincies en gemeenten meer te kunnen ondersteunen, schrijft de NOS.

Het besluit om de invoering uit te stellen volgt op een kritisch rapport van het Adviescollege ICT-toetsing eerder deze week. De Omgevingswet is namelijk een omvangrijk project waarbij tientallen wetten en honderden Algemene maatregelen van bestuur worden samengevoegd. Een cruciaal onderdeel van de wet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet, ofwel DSO. Hier kunnen burgers en overheidsinstellingen alles inzien en regelen rondom bijvoorbeeld vergunningsaanvragen.

Volgens het Adviescollege zijn testen waarmee gecontroleerd kan worden of onderdelen van de DSO goed werken, betrouwbaar en stabiel zijn, niet goed genoeg. Een tweede groot probleem is dat veel onderdelen van de Omgevingswet nog niet klaar zijn voor implementatie, waardoor er gebruik wordt gemaakt van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen. Deze maatregelen maken de wet echter extra complex, stelt het Adviescollege.

De Tweede Kamer ging in 2015 akkoord met de wet, een jaar later volgde de Eerste Kamer. Tweakers schreef een jaar geleden een achtergrondartikel over de Omgevingswet. Het is inmiddels de vierde keer dat de wet is uitgesteld, in februari dit jaar werd de wet ook uitgesteld.