Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld wegens ict-problemen

De Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. De controversiële en veelomvattende planologische wet kan vanwege de complexe ict-infrastructuur niet op 1 juli, maar pas op 1 oktober of zelfs 1 januari worden ingevoerd, zegt het kabinet.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de Omgevingswet niet op 1 juli van dit jaar wordt ingevoerd, maar pas later. "De komende weken zal worden bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden", schrijft hij. Experts zijn al sceptisch over de datum van 1 oktober.

De vertraging is te wijten aan de complexe ict-infrastructuur die nodig is voor de wet. "Uit verschillende overleggen is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen", schrijft De Jonge. Hoewel inmiddels 'bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen' zijn aangesloten op het systeem achter de wet, zijn er nog 'veel onzekerheden'. De Jonge gaat niet verder in op welke onzekerheden dat zijn.

Het is de derde keer in twee jaar dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Omgevingswet is een omvangrijk planologisch project waar iedere Nederlandse overheids- en uitvoeringsorganisatie mee te maken krijgt; betrokkenen noemen het inmiddels 'de grootste wetswijziging sinds de Grondwet'. De Omgevingswet is een bundeling van tientallen losse wetten en duizenden Algemene Maatregelen van bestuur. Die worden bij elkaar gevoegd, zodat gemeenten en provincies één loket hebben waar vergunningen worden geregeld. Centraal in de wet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet, een online portal waarin al die regels centraal kunnen worden geregeld. Omdat de Omgevingswet draait om zoveel verschillende wetten en regels, blijkt die software zeer complex te zijn en werkt die op meerdere vlakken niet goed.

De Omgevingswet zou aanvankelijk in januari van dit jaar actief worden, maar dat werd al uitgesteld tot juli. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over het ict-fiasco achter de wet.