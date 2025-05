Telenet stopt met Yelo-tv-app en schakelt gebruikers over naar Telenet TV-app

De Belgische provider Telenet stopt over 'enkele maanden' met de Yelo-app. Met deze app kunnen klanten met hun smartphone tv-kijken. Klanten met een Digibox of Digicorder worden overgeschakeld naar de Telenet TV-app, die wat beperkingen heeft ten opzichte van de Yelo-app.

De provider zegt alle tv-apps te willen migreren naar één app, namelijk de Telenet TV-app. Zo is er volgens Telenet voor de klant geen verwarring meer over welke app geïnstalleerd moet worden. Ook hoeft het bedrijf functies niet meer voor meerdere apps te ontwikkelen.

De komende maanden informeert Telenet klanten wanneer ze over moeten stappen. Telenet gaat daarvoor onder meer e-mails en pushberichten sturen naar klanten die nu de Yelo-app gebruiken. Het stoppen met Yelo gaat in fases, waardoor sommige gebruikers de app langer kunnen gebruiken dan anderen.

Met zowel de Yelo-app als de Telenet TV-app kunnen klanten tv-kijken, opnames beheren en bekijken, en casten naar tv's via AirPlay of Chromecasts. Verschillen zijn er wel. De Telenet TV-app heeft geen koppeling met de Digibox of Digicorder, terwijl de Yelo-app die wel heeft. Het is daardoor niet mogelijk om via de Digibox of Digicorder een tv-programma te bekijken en daarna met de Telenet TV-app verder te kijken. Gebruikers moeten in plaats daarvan doorspoelen. In de Yelo-app is dit wel mogelijk. Favorieten worden ook niet gesynchroniseerd en via de Digicorder of Digibox bestelde programma's kunnen alleen via die decoder worden bekeken, maar niet in de app.

Andere verschillen zijn dat via de Telenet TV-app geplande opnames dertig dagen beschikbaar blijven in plaats van zestig. De Telenet TV-app ondersteunt daarnaast nog geen 1080p, wat bij de Yelo-app wel het geval is. Telenet zegt dat klanten die geen afscheid willen nemen van deze functies, gratis kunnen overstappen naar de Telenet TV-box en zo sommige functies weer terugkrijgen, waaronder de synchronisatie tussen app en decoder.