Telenet introduceert TV-box met ondersteuning voor Netflix, stembediening en 4k

Telenet begint met de gespreide uitgave van zijn nieuwste decoder. Deze TV-box heeft ondersteuning voor Netflix en YouTube, en kan met stembediening overweg. Ook kan het kastje overweg met 4k en hdr. Televisieopnames worden bij het apparaat via internet binnengehaald.

Volgens Telenet werkt de stembediening via de afstandsbediening. Gebruikers moeten daarvoor op de spraaktoets drukken en een commando of zoekterm opgeven. Telenet geeft als commandovoorbeelden 'VIER' en 'Brad Pitt'. De TV-box zal dan de resultaten geven of naar de gevraagde zender schakelen. Deze afstandsbediening werkt via radiofrequentie, voorgaande Telenet-decoders werkten met infrarood. Deze decoder kun je volgens het Belgische telecombedrijf dan ook opbergen in een kast.

Ook nieuw bij dit kastje is de manier waarop opnames worden bewaard. Bij eerdere decoders gebeurde dit met een ingebouwde harde schijf. Bij de TV-box worden opnames via internet binnengehaald. Deze decoder heeft daarnaast ondersteuning voor apps, waardoor gebruikers Netflix of YouTube kunnen kijken. De TV-box heeft verder ondersteuning voor 4k en hdr.

Telenet geeft aan dat bij de nieuwe decoder een nieuwe site en app horen. Met deze website en de Telenet TV-app kunnen klanten in heel Europa live-tv of opnames kijken. Telenet benadrukt dat de huidige decoder, Yelo Play-app en website blijven werken en dat het bedrijf deze voorzieningen ook zal ondersteunen.

Volgens de specificatiepagina van Telenet heeft de TV-box een Broadcom-processor en is er 3GB aan geheugen. Het kastje heeft ondersteuning voor 802.11ac-wifi, hdmi 2.0, coax en ethernet en is een 3,5mm- en een optische-audio-aansluiting aanwezig. Het kastje is 230x153x32mm groot.

De TV-box werkt op basis van het Horizon 4-platform van moederbedrijf Liberty Global. In Nederland krijgen Ziggo-klanten deze settopbox onder de naam Mediabox Next. Volgens Telenet hebben zo'n 20.000 Belgische klanten de settopbox de afgelopen maanden kunnen testen.