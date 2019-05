Telenet-klanten kunnen hun tv bedienen via Belgische Google Assistent

Telenet heeft een toepassing ontwikkeld waarmee klanten met een tv-abonnement hun televisie kunnen bedienen via de Google Assistent. De Belgische versie van de spraakassistent wordt sinds dinsdag gedistribueerd, maar de meeste gebruikers ontvangen de update pas woensdag.

Telenet is een van de bedrijven die Actions on Google ontwikkelen voor de spraakassistent: uitbreidingen die de Google Assistent extra functionaliteit geven. Telenet-klanten kunnen zo bijvoorbeeld hun dataverbruik opvragen, maar ook de decoder van hun televisie bedienen. In een eerste fase gaat het om een aantal basiscommando’s, zoals programma’s zoeken, afspelen, pauzeren, opnemen of het volume veranderen.

In de komende weken en maanden, zo stelt Telenet, worden de mogelijkheden verder uitgebreid. Het moet dan ook mogelijk worden om met een spraakopdracht te zappen en om tips voor films en series op te vragen. Daarnaast zullen klanten via de Google Assistent vragen kunnen stellen met betrekking tot de producten en diensten van Telenet.

Uit een onderzoek van Telenet blijkt dat zo’n 57 procent van de Belgen het vervelend vindt wanneer de afstandsbediening van de tv niet binnen handbereik ligt. Een op de drie Belgen geeft aan dat ze hun televisie graag met hun stem willen kunnen bedienen. Dat moet in België voorlopig wel nog via een smartphone gebeuren, want de Belgische Google Assistent ondersteunt nog geen slimme speakers.

Telenet bracht eind april een nieuwe decoder op de markt die ook met spraak kan worden bediend, via een microfoontje in de afstandsbediening. Deze functie staat echter los van de Google Assistent. Op het moment van schrijven was de spraakassistent overigens nog steeds niet beschikbaar op onze 'Belgische' iPhone en Android-telefoon. Een woordvoerder van Google vertelde aan Tweakers dat daar 'in de loop van woensdag' verandering in zou moeten komen.