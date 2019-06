Google voegt ondersteuning voor dweilrobots aan de Google Assistent toe

De Google Assistent biedt voortaan ook standaard ondersteuning voor dweilrobots. Dit stelt fabrikanten van deze apparaten in staat om Assistant Actions voor de spraakassistent te ontwikkelen, zodat gebruikers de dweilrobot met stemopdrachten kunnen bedienen.

De ondersteuning voor dweilrobots is volgens 9to5google identiek aan de bestaande integratie voor slimme robotstofzuigers. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld stemopdrachten implementeren waarmee de gebruiker het toestel aan het werk kan zetten, terug naar het oplaadstation kan sturen of kan achterhalen waar de robot op dat moment aan het dweilen is.

De Smart Home Mop Guide van Google – 'mop' is het Engelse woord voor dweilen – vermeldt ook een Modes-instelling. Die stelt de gebruiker in staat om de machine met een stemopdracht op een ander type vloer in te stellen. Sommige oppervlaktes in huis moeten gereinigd worden met water en zeep, bij andere vloeren is dat juist niet wenselijk.

Dweilrobots zijn in de apparatenlijst van de Google Assistent te herkennen aan een eigen icoontje. Een stemopdracht als 'Hey Google, schakel de dweilrobot in en reinig de keuken' doet vervolgens de rest.