Anker introduceert hybride robotstofzuiger met lasermapping en spraakbesturing

Anker Innovations brengt in het najaar zijn RoboVac L70 Hybrid uit in de Benelux voor een adviesprijs van 499 euro. Het toestel is een robotstofzuiger en dweilrobot in één, en kan met spraak worden bediend via de Google Assistent of Amazon Alexa.

De RoboVac L70 Hybrid is volgens de Chinese fabrikant de eerste RoboVac die gebruikmaakt van Laser SLAM-technologie, wat voluit staat voor Simultaneous Localization And Mapping. Dit stelt de stofzuiger in staat om een ruimte gedetailleerd in kaart te brengen en laat de gebruiker zones markeren met opdrachten als 'geen toegang', 'extra aandachtig schoonmaken' en 'verboden te dweilen'.

De Recharge & Resume-functionaliteit zorgt ervoor dat de RoboVac automatisch terugkeert naar het laadstation om op te laden. Daarna hervat het toestel zijn schoonmaakactiviteiten vanaf de plek waar hij gebleven was. Volgens Anker Innovations gaat de accu tot 150 minuten mee. De RoboVac L70 heeft verder een uitwasbaar E12-filter en de zuigkracht wordt door de fabrikant aangegeven als '2200 pascal'.

Het apparaat laat zich bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening of via de EufyHome-app voor Android en iOS. Die app kan verbinding maken met de Google Assistent en Amazon Alexa, zodat de gebruiker de robotstofzuiger annex dweilrobot ook via spraak kan aansturen. De EufyHome-app biedt een programmeerbaar tijdschema en een 'vind mijn robot'-knop om de robotstofzuiger in huis terug te vinden.

De RoboVac L70 is in het najaar verkrijgbaar, in de kleur wit, en krijgt een adviesprijs mee van 499 euro.