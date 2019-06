Anker brengt Eufy RoboVac 35C-robotstofzuiger uit in de Benelux

Anker brengt zijn Eufy RoboVac 35C uit in de Benelux voor een adviesprijs van 249 euro. De robotstofzuiger heeft ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistent en via de EufyHome-app kunnen gebruikers routes programmeren.

De Eufy RoboVac 35C wordt geleverd met magneetstrips waarmee gebruikers een gebied kunnen afbakenen. Sensoren in de robot zorgen ervoor dat de robot niet een trap afrijdt en automatisch terugkeert naar het laadstation na het stofzuigen of als de accu leegraakt. De robotstofzuiger is 7,25cm hoog en kan daarmee volgens de fabrikant gemakkelijk onder de meeste meubels bewegen.

De RoboVac 35C heeft een grote borstel aan de voorkant en twee kleine borstels aan de zijkanten. Een Hepa-filter moet ervoor zorgen dat stofdeeltjes niet terug de ruimte ingeblazen worden. Op een volle acculading kan de RoboVac 35C anderhalf uur stofzuigen op een oppervlakte van maximaal 120 vierkante meter.

Het apparaat is te bedienen via de EufyHome-app die beschikbaar is voor Android en iOS. Die app kan verbinding maken met de stemassistenten van Amazon en Google, zodat de robotstofzuiger via spraak is te activeren. In de app zit ook een programmeerbaar tijdschema en een Vind Mijn Robot-knop.

In de Verenigde Staten was de RoboVac 35C al sinds begin dit jaar te koop. Het Chinese Anker brengt de robotstofzuiger nu uit in de Benelux voor een adviesprijs van 249 euro. Het apparaat staat in de Pricewatch voor zo'n 220 euro en verschijnt ook bij fysieke elektronicawinkels van grote ketens.