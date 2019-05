IRobot laat stofzuig- en dweilrobot samenwerken

IRobot heeft de Roomba s9+-stofzuigrobot en de Braava jet m6-dweilrobot aangekondigd. De beide huishoudelijke hulpjes hebben verbinding met elkaar zodat de ene kan beginnen als de andere klaar is.

Dankzij de verbinding tussen de stofzuig- en dweilrobot, die iRobot Imprint Link-connectiviteit noemt, verlaat de Braava jet m6 zijn oplaadstation om zijn dweilwerk te beginnen als de Roomba s9+ terug is bij zijn oplaadstation. Ook de Roomba i7+ ondersteunt Imprint Link.

Gebruikers kunnen met de iRobot Home-app aangeven dat de twee robots moeten samenwerken bij het schoonmaken van een enkele ruimte of een hele etage. Die app ondersteunt Google Assistant en Alexa voor stembediening.

De Roomba s9+ bevat een een 3d-sensor die met een frequentie van 25 keer per seconde ruimtes scant om in combinatie met de camera plattegronden van kamers te maken. IRobot noemt zijn navigatietechniek iAdapt 3.0 en deze zou dynamisch kunnen reageren op veranderingen in kamers en de efficiëntste route kunnen bepalen. De Roomba S9+ kan zichzelf legen en bevat bredere borstels en een hoekborstel voor betere schoonmaakprestaties dan zijn voorgangers.

Ook de Braava jet m6 ondersteunt de iAdapt 3.0-techniek. Gebruikers van de dweilrobot kunnen na afloop via de app Clean Map-verslagen bekijken om statistieken over het uitgevoerde werk te zien, zoals waar de hulp heeft schoongemaakt.

De Roomba s9+-robotstofzuiger met basisstation gaat in de verkoop voor een adviesprijs van 1499 euro. De adviesprijs van de Braava jet m6 is 699 euro. Beiden verschijnen in augustus in de Benelux.