IRobot introduceert Roomba i5 voor 449 euro

IRobot heeft de Roomba i5 en i5+ in Nederland en België op de markt gebracht. De robotstofzuigers hebben onder andere ondersteuning voor Imprint Smart Mapping, waarmee gebruikers met de app kunnen instellen dat specifieke kamers schoongemaakt worden.

Gebruikers van de Roomba i5 en i5+ kunnen met de iRobot Home-app zogenoemde Smart Maps maken en zo aangeven welke specifieke kamers de gerobotiseerde huishoudapparaten moeten stofzuigen. De functie werkt ook in combinatie met spraakassistenten, zodat gebruikers spraakcommando's kunnen geven welke kamers gestofzuigd moeten worden. De Roomba i5 en i5+ ondersteunen echter geen Keep Out-zones of Clean Zones. Deze functies om ruimtes uit te sluiten van het schoonmaakwerk, zijn voorbehouden aan duurdere Roomba's, zoals de i7.

Met de i5-modellen kunnen gebruikers wel een schatting van de schoonmaaktijden krijgen en routines aanmaken op basis van voorkeuren. De robotstofzuigers doen hun werk in rechte banen op bijvoorbeeld tapijt en ze ondersteunen Recharge and Resume, om na het opladen verder te stofzuigen waar ze waren gebleven. De Roomba i5+ is een i5 die door iRobot wordt geleverd met Automatic Dirt Disposal van Clean Base. Hiermee kan de robot zichzelf legen in een antiallergene stofzak, die lange tijd niet geleegd hoeft te worden.

Beide apparaten ontvangen automatisch software-updates zodra iRobot deze beschikbaar stelt. Ze ondersteunen spraakbediening via Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri. De Roomba i5+ kost 699 euro en de Roomba i5 zonder Clean Base Automatic Dirt Disposal kost 449 euro.