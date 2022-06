Thief-achtige stealthgame Gloomwood verschijnt op 16 augustus in early access

Gloomwood komt op 16 augustus beschikbaar in early access. Deze stealthactiegame is geïnspireerd door de Thief-serie en komt beschikbaar voor pc's. Eerder verscheen al een demo van het spel.

New Blood Interactive omschrijft Gloomwood als een 'stealth-horror-firstpersonshooter'. Spelers worden in de game ontvoerd naar een 'vergeten, verdraaid Victoriaans metropool' dat middenin een 'gruwelijke transformatie' zit. De game speelt zich hiermee af in een stad vol spookachtige straten, donkere tunnels en decadente landhuizen waar ze moeten overleven en de strijd aan gaan met bewoners en monsters. Gloomwood draait om stealth, maar spelers krijgen ook een wapenarsenaal met zwaarden, revolvers, geweren en valstrikken.

Gloomwood wordt ontwikkeld door New Blood, die eerder de firstpersonshooters Dusk en Ultrakill maakte. Het bedrijf bracht eerder al een prealfademo van Gloomwood uit, die nog altijd gespeeld kan worden via Steam. De game komt 16 augustus beschikbaar naar early access-titel. De prijs is nog niet bekend. Gloomwood haalt volgens de makers inspiratie en survivalhorrorspellen van het einde van de jaren '90 en het begin van de jaren nul.