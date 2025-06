Robotstofzuigerfabrikant Neato stopt, belooft stofzuigers 5 jaar te ondersteunen

Neato Robotics houdt op te bestaan, omdat bepaalde financiële doelen niet werden gehaald. Het Duitse moederbedrijf belooft de clouddiensten van de robotstofzuigers nog vijf jaar te onderhouden en zegt net zo lang reparatiediensten en reserveonderdelen te willen aanbieden.

Het Duitse moederbedrijf Vorwerk Group zegt tegen TechHive dat 'ondanks veel pogingen tot herstructureringen', Neato komt te verdwijnen. Het merk zou al meerdere jaren financiële doelstellingen niet hebben behaald. Vorwerk zegt dat Neato ruim honderd werknemers had, waarvan veertien zullen overblijven om de clouddiensten van Neato 'ten minste vijf jaar' overeind te houden.

Neato D9-robotstofzuiger

Neato was in 2005 opgericht en had kenmerkende D-vormige robotstofzuigers, met de platte zijde aan de voorzijde van de stofzuiger. Daarnaast kregen de stofzuigers vrij vroeg technieken als wifi en lidar. Met laatstgenoemde kon de stofzuiger de omgeving in kaart brengen.

Vorwerk nam Neato in 2017 over. Naast Neato heeft Vorwerk andere robotstofzuigermerken als Kobold en Nexaro, waarvan laatstgenoemde voornamelijk op bedrijven is gericht. Het bedrijf zegt nog wel op deze merken te willen focussen en zegt zijn investeringen in de robotstofzuigerbranche te willen vergroten.