Roborock toont S7 MaxV Ultra-robotstofzuiger met dweilreinigingsfunctie

Roborock heeft op de CES zijn S7 MaxV Ultra-robotstofzuiger getoond. Nieuw ten opzichte van andere Roborock-stofzuigers is dat het reinigingsstation van dit apparaat nu de dweil kan reinigen en het waterbakje zelf bijgevuld wordt.

De dock van de S7 MaxV Ultra bevat, naast een oplaadfunctie, een reinigingsstation met twee watertanks waardoor de robot zelfstandig schoongemaakt wordt. Daarbij wordt ook de ingebouwde dweil gereinigd. Via het reinigingsstation kan de watertank van de S7 MaxV Ultra zelfstandig bijgevuld worden. Als de robot na een schoonmaakbeurt terugkeert naar zijn dock, wordt hij naast opgeladen ook geleegd.

Verder is volgens Roborock de dweildetectie verbeterd ten opzichte van de S6 MaxV Ultra, zodat de robotstofzuiger beter moet herkennen of hij zich op onder meer tapijt of vloerkleed bevindt en de ingebouwde dweil in moet trekken of juist tevoorschijn moet halen.

De S7 MaxV Ultra heeft met 5100Pa de meeste zuigkracht van alle Roborock-stofzuigers. Het apparaat heeft verder een ingebouwde rgb-camera, een 3d-gestructueerd licht en een neural processing unit, waardoor de stofzuiger beter moet zijn in objectdetectie dan eerdere Roborock-modellen. Zo moet de S7 MaxV Ultra verschillend reageren op basis van welk obstakel voor hem staat. Zo komt hij wel in de buurt van schoenen, maar blijft hij ver weg van huisdieruitwerpselen.

Het kost volgens de fabrikant minder dan vier uur om de robot volledig op te laden. De stofzuiger kost 1399 dollar en moet in het tweede kwartaal van 2022 in Amerika beschikbaar zijn. Of en wanneer de robotstofzuiger naar Nederland en België komt, is nog niet bekend.

Update, 16:20: In een eerdere versie van dit artikel stond als vernieuwing dat de robotstofzuiger zichzelf kan opladen. Dit klopt niet, deze functie bestond ook al in eerdere iteraties.