TP-Link introduceert Tapo RV10-robotstofzuigers met adviesprijzen vanaf 260 pond

TP-Link komt met zijn eerste robotstofzuigers in de Tapo-serie. Het bedrijf introduceert verschillende modellen met en zonder dweilfunctie. De Tapo RV10 Lite, RV10 en RV10 Plus komen later deze maand beschikbaar, in ieder geval in de VS en het VK.

De Tapo RV-serie betreft de eerste reeks robotstofzuigers van TP-Link. Het bedrijf richt zich met de RV10-serie, bestaande uit een RV10-stofzuiger naast Plus- en Lite-varianten, op het relatief goedkope marktsegment. De drie modellen hebben geen lidarsensoren om de kamer te navigeren of obstakels te vermijden. De RV10-stofzuigers beschikken in plaats daarvan over een gyroscoop waarmee ze een zigzagpatroon kunnen volgen, zodat ze niet willekeurig rondrijden.

Volgens TP-Link heeft de RV10 Lite een stofbak van 800ml. De RV10 en RV10 Plus hebben er een van 500ml, naast een waterreservoir van 300ml voor een dweilfunctie. Gemiddeld dient de RV10 Lite met 800ml-stofbak iedere veertien dagen geleegd te worden, claimt de fabrikant. De RV10 Plus heeft daarnaast een basisstation met zelfleegfunctie, maar is verder identiek aan de gewone RV10 met dweil.

De stofzuigers bieden vier verschillende zuigniveau's met een maximale zuigkracht van 2000Pa. De stofzuigers verhogen de zuigkracht automatisch wanneer ze een tapijt reinigen, meldt de fabrikant. In de stille modus produceren de stofzuigers 53dB, stelt de fabrikant. De RV10-serie werkt met de TP-Link Tapo-app en kan ook bediend worden met Amazon Alexa en de Google Assistent. De stofzuigers hebben verder een 2600mAh-accu en kunnen daarmee tot drie uur lang schoonmaken voordat ze terug moeten keren naar het oplaadstation.

TP-Link brengt de RV10-serie volgende week uit. De Lite-variant zonder dweil kost in het Verenigd Koninkrijk dan 260 pond, terwijl de RV10 en RV10 Plus respectievelijk 280 en 399 pond gaan kosten. Omgerekend en met btw kosten de RV10 Lite, RV10 en RV10 Plus daarmee 290, 316 en 451 euro. Het is niet bekend wat de stofzuigers gaan kosten in de Benelux; de RV10-serie staat nog niet op de Nederlandse en Belgische websites van het bedrijf.