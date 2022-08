Amazon wil Roomba-maker iRobot overnemen voor 1,7 miljard dollar

Amazon wil iRobot, het bedrijf achter de bekende Roomba-stofzuigrobots, overnemen voor 1,7 miljard dollar. Omgerekend is dat 1,67 miljard euro. Amazon biedt 61 dollar per iRobot-aandeel, wat 22 procent meer is dan wat de aandelen op de markt kosten.

De deal is nog niet definitief; hij moet goedgekeurd worden door de aandeelhouders van het Amerikaanse bedrijf en de mededingingsautoriteiten van de VS, maar iRobot zelf is al wel akkoord. Als de koop daadwerkelijk rond is, wil Amazon dat de huidige iRobot-ceo, Colin Angle, in zijn functie blijft.

In hoeverre iRobot een losstaand bedrijf blijft dat in zekere mate zijn eigen koers kan blijven varen, is op dit moment niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Amazon met deze overname een groter aandeel van de smarthomemarkt verkrijgt. Daarvan heeft het nu al een aardig aandeel met zijn Ring-deurbellen en Alexa op verschillende Echo-apparaten.

IRobot bracht onlangs iRobot OS uit, wat de betrokken robotstofzuigers slimmer moet maken dankzij informatie en rekenkracht uit de cloud. Amazon bracht pas ook nog de robotassistent Astro uit. IRobot bestaat sinds 1990 en wordt gezien als een pionier op het gebied van stofzuigrobots.