IRobot onthult autonome robotgrasmaaier

IRobot, het bedrijf achter de Roomba-robotstofzuigers, heeft een autonoom opererende robotgrasmaaier aangekondigd. Het apparaat heeft in het begin enige hulp nodig, maar kan daarna grotendeels autonoom het gras maaien.

IRobot meldt dat de Terra werkt door middel van draadloze bakens die rond de grens van het grasveld moeten worden geplaatst. Daardoor hoeven gebruikers geen draad te leggen om de grenzen van het gras te markeren. In samenwerking met de bijbehorende app moeten gebruikers de grasmaaier bij het eerste gebruik wel eenmalig handmatig over het grasveld bewegen om het apparaat te leren waar het gras moet maaien en waar vooral niet.

De robotgrasmaaier heeft volgens de fabrikant een gebruiksduur van een uur en het duurt twee uur om de accu op te laden. Als de accu halverwege een maaisessie leeg dreigt te raken, rijdt de Terra automatisch naar de lader om na het bijladen weer verder te gaan op het punt waar hij gebleven was. De grasmaaier is volgens de fabrikant in staat om harde objecten zoals stenen af te stoten, zodat de bladen daar niet door beschadigd kunnen raken. Het apparaat zou bestand zijn tegen regen.

Gebruikers zijn via de bijbehorende iRobot Home App in staat om de gewenste grashoogte in te stellen. Eveneens is in de app de route en een schema te beheren. De robotgrasmaaier komt ergens later dit jaar uit in Duitsland, voor een nog onbekende prijs.