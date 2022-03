Segway introduceert robotgrasmaaier die werkt op basis van gps

Segway introduceert zijn eerste robotgrasmaaiers. De Navimow-robots navigeren op basis van sensors en gps, en hebben geen fysieke bakens of draad nodig om het maaigebied te markeren. Prijzen beginnen bij 1199 euro.

Segway noemt de navigatie van de Navimow-robots het Exact Fusion Location System. Volgens de productpagina beschikt de robotgrasmaaier over een gnss -systeem met vier modules. In een video is te zien dat ook het basisstation met satellietnavigatie werkt. Verder heeft de robot sensoren aan boord om bijvoorbeeld obstakels te vermijden, of zichzelf uit te schakelen als er een dier of persoon in de buurt komt.

De robotgrasmaaier werkt in combinatie met een app. Gebruikers kunnen daarmee een virtueel grensgebied instellen, waarbinnen de Navimow kan maaien. De robot kiest vervolgens zelf een route uit en keert zelfstandig terug naar het basisstation om op te laden. Het apparaat is waterdicht met een IPX66-rating.

Segway brengt vier Navimow-modellen uit: de H500E, H800E, H1500E en H3000E. Het getal in de naam geeft in vierkante meters aan voor welke oppervlakte een model geschikt is. De prijzen zijn respectievelijk 1199, 1499, 1999 en 2499 euro. De duurste drie uitvoeringen hebben 4G, de goedkoopste niet. Het is nog niet bekend wanneer de robotgrasmaaiers te koop zullen zijn.