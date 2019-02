Husqvarna brengt robotmaaier met Google Assistant- en ifttt-ondersteuning uit

Husqvarna heeft de Automower 435X AWD aangekondigd, een robotgrasmaaier die te bedienen is met Amazon Alexa of de Google Assistant. Ook kunnen gebruikers programma's instellen via ifttt of de open api.

De spraakbediening via een speaker met Amazon Alexa of Google Assistant is er naast de reguliere bediening via de Automower Connect-app van Husqvarna. Gebruikers kunnen programma's voor de grasmaairobot integreren in hun smarthomeroutine via de open api en ifttt, maar ook is er ondersteuning voor het Gardena SmartSystem. Dat is een platform van Gardena, waarmee via een app diverse tuintoepassingen te beheren zijn, waaronder irrigatie.

De Automower 435X AWD heeft ledkoplampen en gps-tracking voor het geval de maaier gestolen wordt. Daarnaast is er de Ultrasonic-functie, die ervoor zorgt dat het voertuig zijn snelheid verlaagt bij detectie van objecten in de omgeving. Een andere beveiligingsfunctie is dat het apparaat automatisch stopt als de gebruiker dit oppakt of omdraait. De maaier is vierwielaangedreven en kan daardoor hellingen tot zeventig procent aan. De geluidsproductie ligt op 62dB. De accuduur of -capaciteit is niet bekend, maar de Automowers van Husqvarna keren automatisch terug naar de lader bij een lage accucapaciteit.

Goedkoop is de Automower 435X AWD niet; de adviesprijs is 4999 euro. Fabrikanten van robotgrasmaaiers zijn net als die voor robotstofzuigers bezig hun apparaten steeds meer te integreren in bestaande smarthomeplatforms. In januari kondigde concurrent iRobot een autonoom functionerende grasmaaier aan. LG toonde tijdens de CES en latere evenementen al eens een grasmaairobot met Alexa- en Assistant-ondersteuning, maar voor zover bekend is deze nog niet te koop.