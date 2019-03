Gmail-triggers op Ifttt werken niet meer na 31 maart door wijzigingen bij Google

Ifttt, een platform om talloze acties te automatiseren, laat weten dat Gmail-triggers na 31 maart niet meer zullen werken. Hetzelfde geldt voor de actie 'Create a draft'. De ondersteuning vervalt doordat Google eind deze maand wijzigingen doorvoert aan zijn api-ecosysteem.

Het verdwijnen van de Gmail-triggers op Ifttt is een rechtstreeks gevolg van Project Strobe, een initiatief van Google om gebruikersdata te beschermen en de api’s van derden te verbeteren. Door Project Strobe, aangekondigd in oktober vorig jaar, sneuvelde eerder al Google+ voor consumenten.

Gebruikers kunnen via deze link zelf checken welke Gmail-applets binnenkort niet meer werken op Ifttt. Create a draft wordt ook verwijderd, maar de Gmail-acties Send an email en Send yourself an email blijven intact. Ifttt benadrukt dat de veranderingen aan Googles api-ecosysteem uitsluitend de Gmail-functionaliteit van de dienst beïnvloeden; alle andere Google-integraties blijven als vanouds beschikbaar.

Het behoud van de Gmail-acties Send an email en Send yourself an email is volgens Ifttt te danken aan een nauwe samenwerking met Google. Voor andere acties viel het doek, omdat de integratie veel meer 'overhead' met zich zou meebrengen dan voorheen, met een minder vlotte werking voor de eindgebruiker als gevolg. In het verleden ontwikkelde Ifttt de meeste acties zelf, maar tegenwoordig maken bedrijven vooral hun eigen applets.