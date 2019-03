'Facebook vermoedde wanpraktijken Cambridge Analytica voordat het nieuws werd'

Facebook verdacht Cambridge Analytica al van ongeoorloofde datadelving voordat het schandaal wereldkundig werd. Dit blijkt uit informatie die deze week door de procureur-generaal van Washington DC bij de rechtbank is ingediend en die inmiddels door Facebook is bevestigd.

De nieuwe documenten die bij de rechtbank zijn ingediend, maken melding van een e-mailconversatie tussen senior managers bij Facebook waarin gesproken wordt over 'ongepaste praktijken om data te verzamelen'. De conversatie gaat terug tot september 2015, terwijl de krant The Guardian pas in december van dat jaar voor het eerst een artikel publiceerde over Cambridge Analytica. Het echte schandaal barstte pas los in 2018.

Facebook geeft volgens The Guardian nu toe dat het op de hoogte was van de bezorgdheid over de praktijken van Cambridge Analytica onder zijn medewerkers, maar benadrukt dat het 'absoluut niemand heeft misleid'. Volgens een woordvoerder van Facebook ging de e-mailconversatie over een andere kwestie bij Cambridge Analytica en niet over de activiteiten van Aleksandr Kogan. Kogan is de hoogleraar aan Cambridge University die via zijn persoonlijke quiz-app gegevens van zo’n 87 miljoen gebruikers doorverkocht aan Cambridge Analytica.

Of zoals de woordvoerder van Facebook het zelf verwoordt: "In september 2015 vingen onze medewerkers geruchten op dat Cambridge Analytica data aan het delven was, iets wat tegenwoordig helaas gebruikelijk is bij internetdiensten. In december 2015 vernamen we via de media dat Kogan data had verkocht aan Cambridge Analytica, waarna we actie hebben ondernomen. Dat zijn twee verschillende dingen."