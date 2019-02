Facebook komt later dit jaar met een geschiedenisverwijderingstool

Facebook gaat de zogeheten Clear History-tool ergens later dit jaar uitbrengen. Gebruikers kunnen hiermee informatie verwijderen die Facebook over hen heeft verzameld, wat het voor Facebook lastiger zou maken om advertenties heel gericht te kunnen aanbieden.

De chief financial officer van Facebook, David Wehner, zei tijdens de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2019 dat de tool later dit jaar wordt uitgebracht, meldt CNBC. De tool geeft Facebook 'enige tegenwind in de capaciteit om advertenties zo effectief als daarvoor aan te bieden', aldus Wehner. Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren, maar volgens BuzzFeed News begint Facebook nog in de lente met het testen van de tool.

De komst van deze tool, die in feite is te vergelijken met het verwijderen van cookies en de geschiedenis in de webbrowser, werd in mei vorig jaar door Mark Zuckerberg aangekondigd na het Cambridge Analytica-schandaal. Hij stelt dat het gebruik van deze tool ervoor zorgt dat Facebook minder goed werkt en de voorkeuren van gebruikers weer moet leren, wat volgens hem is te vergelijken met de ervaring met browsen nadat de cookies zijn verwijderd.

Gebruikers kunnen met de tool informatie zien over apps en websites waar zij op enigerlei wijze gebruik van hebben gemaakt. Die informatie kan vervolgens worden verwijderd van de eigen gebruikersaccount en gebruikers kunnen ook het opslaan van dergelijke informatie in zijn geheel uitzetten.