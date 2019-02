Gameplatform GOG ontslaat medewerkers en stopt met terugbetalen prijsverschillen

Game-distributieplatform GOG.com, dat voorheen bekend stond onder de naam Good Old Games, heeft een onbekend aantal medewerkers ontslagen en stopt met een programma waarmee klanten werden gecompenseerd voor prijsverschillen bij games in verschillende landen.

GOG meldt op de eigen website dat het op 31 maart stopt met het zogeheten Fair Price Package-programma. Het game-distributieplatform stelt dat sommige games uit het aanbod regionale prijzen hebben die soms hoger kunnen zijn dan in Noord-Amerika. In de landen waar het duurder is wordt het prijsverschil gecompenseerd in de vorm van virtueel geld dat op GOG is te spenderen. GOG stelt dat het gebruikers gemiddeld 12 procent van de gameprijs uit eigen zak terugbetaalde en dat dit soms kon oplopen tot 37 procent.

Het gameplatform stelt dat het dit programma tot nu toe kon dragen door in te leveren op de eigen inkomsten en toch nog een kleine winst wist te maken. Dit is volgens de website nu niet meer het geval, omdat het een groter aandeel per verkochte game aan de ontwikkelaars betaalt. Daarmee loopt de winst die wordt binnengehaald verder terug, aldus het bedrijf. Deze stap is volgens GOG dan ook nodig om geen games te verkopen met verlies.

GOG zegt dat het deze beslissing niet lichtvaardig heeft genomen, maar dat het hierdoor betere voorwaarden kan bieden aan gameontwikkelaars, waardoor er meer klassieke en nieuwe games kunnen worden aangeboden. Het geld dat op basis van het Fair Price Package is verkregen kan zoals gebruikelijk uiterlijk tot een jaar na ontvangst worden gespendeerd.

Het lijkt erop dat het financieel gezien niet goed gaat met GOG. Niet alleen wordt het Fair Price Package-programma beëindigd, maar volgens Kotaku zijn er onlangs ook ontslagen gevallen. De website meldt dat een officiële vertegenwoordiger van GOG heeft bevestigd dat er mensen de laan uit zijn gestuurd, al zouden er inmiddels alweer meer nieuwe mensen zijn aangenomen. Een niet nader genoemde ontslagen medewerker stelt echter dat het bij de ontslagen naar schatting om tien procent van het personeel gaat en dat het bedrijf in zwaar weer verkeerd. De ontslagen zouden zijn genomen op basis van een 'financiële beslissing'.

Op gameplatform GOG draait het vooral om het beschikbaar maken van oude games en spellen zonder drm. Het platform is eigendom van CD Projekt, de uitgever van The Witcher 3. Het kaartenspel Gwent is volgens twee mensen van de studio een financiële teleurstelling geworden, wat CD Projekt mede zou wijten aan het kleine bereik van GOG.