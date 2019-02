Microsoft lijkt Windows 10 ondersteuning te geven voor Xbox One-games

Microsoft lijkt instructies toe te voegen aan Windows 10 die het mogelijk moeten maken om Xbox One-games met weinig of geen aanpassingen te draaien. Er wordt al getest met een consoleversie van de game State of Decay.

Sinds februari zitten bij Windows 10 Insider Preview Builds instructies om een speciale versie van State of Decay te installeren en er wordt gevraagd om problemen daarbij te melden, merkt ArsTechnica op. Het spelen van die game zou geen problemen opleveren, maar het installeren en starten ervan gaat niet altijd even soepel.

De game State of Decay is al langer op de pc beschikbaar, maar hoewel Microsoft er niets over zegt, lijkt het bedrijf met een consoleversie te testen in de nieuwe Windows 10-build. Brad Sams schrijft daarover op Thurrot.com. Samen met andere experts onderzocht hij de game en de bijbehorende Microsoft Gaming Services.

Uit die nadere inspectie blijkt dat Microsoft delen van de Xbox-infrastructuur gebruikt in de nieuwe Windows 10-build. De testgame wordt bijvoorbeeld gedownload van Xbox-servers, niet uit de reguliere Store. Er wordt een .xvc-formaat gebruikt, dat ook gebruikt wordt voor Xbox One-games. De Microsoft Gaming Services bevatten onderdelen van de Xbox-infrastructuur zoals drivers en bibliotheken van Xbox-api's.

De testversie van State of Decay is niet een pure Xbox-versie zonder aanpassingen. Zo probeert de game bij het installeren op de pc om DirectX te updaten. Toch lijkt veel er op te wijzen dat Microsoft het mogelijk wil maken om Xbox-games op Windows-pc's te draaien; de eerste testversie van Windows 20H1 bevat bijvoorbeeld verwijzingen naar de Xbox-variant van Direct3D.

Microsoft is zelf al langer bezig om Xbox-games naar Windows 10 te brengen. Alle games die door eigen studio's van Microsoft worden gemaakt, komen ook uit voor Windows. Binnen zijn Play Anywhere-programma biedt Microsoft kopers van digitale games ook de mogelijkheid om ze zowel op de Xbox als op de pc te spelen. Op dit moment worden er echter nog aparte versies gemaakt voor de pc en consoles. Met de komende aanpassingen in Windows 10 is dat in de toekomst wellicht niet meer nodig.