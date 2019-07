Juli-update voor Xbox bevat nieuwe Game Pass-functie en extra Alexa-commando's

Microsoft is begonnen met de distributie van de Juli 2019-update voor de Xbox. De software omvat een nieuwe functie voor Xbox Game Pass en extra commando’s voor Alexa. Ook is Alexa voor de Xbox nu beschikbaar in enkele nieuwe landen, maar niet in Nederland en België.

De Juli 2019-update introduceert volgens Microsoft een nieuwe manier om de Xbox Game Pass-collectie te beheren. Met de functie 'Speel later' kunnen gebruikers voortaan een lijst aanleggen met games uit de catalogus die ze op een later moment willen spelen. De lijst is op een snelle manier toegankelijk en kan zowel via de console als via de mobiele Game Pass-app worden beheerd.

Microsoft laat verder weten dat de Xbox-skill voor Alexa nu ook in enkele nieuwe landen beschikbaar is. Het gaat om Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Canada, Australië en Mexico. Dat Nederland en België nog niet worden ondersteund, is geen verrassing; spraakassistent Alexa spreekt tot nader order geen Nederlands.

In landen waar gebruikers wel met Alexa aan de slag kunnen, biedt de Juli 2019-update een aantal nieuwe stemcommando’s. Zo weet de spraakassistent onder meer te vertellen welke titels het populairst zijn op Xbox Game Pass, welke spellen binnenkort uit de catalogus verdwijnen, welke vrienden online zijn en wat ze op dat moment aan het spelen zijn. Verder is het na de update mogelijk om met een spraakopdracht de pairingmodus van de controller te activeren voor een handenvrije koppeling met de console. Een volledige lijst met ondersteunde spraakopdrachten is te vinden op deze pagina.