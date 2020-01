Xbox-topman: Game Pass is niet sterk verlieslijdend om later prijs te verhogen

Phil Spencer, het hoofd van de Xbox-divisie van Microsoft, zegt dat zijn bedrijf niet op onverantwoorde wijze enorme bedragen erdoorheen jaagt om het aantal gebruikers van de Xbox Game Pass te vergroten, om vervolgens op een later tijdstip de prijs van de dienst te verhogen.

Mede omdat Microsoft tot nu toe geen exacte data over Xbox Game Pass verschaft, stelde de website Stevior de vraag of de dienst wel levensvatbaar is. In antwoord daarop geeft Spencer aan dat de Game Pass het goed doet. Volgens hem is de business van de dienst op jaarbasis meer dan verdubbeld in omvang en zit het op 'een goed traject', al geeft hij ook dit keer geen exacte aantallen over bijvoorbeeld het aantal abonnees.

Spencer ontkent de bewering dat Microsoft flinke verliezen zou maken door fors te investeren in de gamedienst, om op een later moment ineens de prijzen te gaan verhogen. "Voor ons is er niet zo'n model. We voelen ons goed in de zaken die we nu doen. We investeren er uiteraard in, maar we steken er geen geld in op een manier die onhoudbaar is." Daarbij stelt hij dat de aanbiedingen of deals heel normaal zijn als promotieactiviteiten, zoals veel meer diensten dat doen.

De Xbox Game Pass geeft gebruikers voor 10 euro per maand toegang tot een catalogus van pakweg 235 games, waaronder Microsoft-titels, maar ook een aantal grote games van andere uitgevers. Sinds de zomer van vorig jaar is een deel van de catalogus als bèta ook toegankelijk voor pc-spelers. In feite kunnen abonnees voor grofweg de kosten van twee nieuwe titels een jaar lang alle games uit de catalogus spelen, waardoor de vraag nogal eens opkwam hoe duurzaam dat model nou eigenlijk is voor Microsoft.