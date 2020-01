Broadcom introduceert chipsets voor wifi 6e

Broadcom heeft een reeks nieuwe chipsets aangekondigd die de wifi 6e-extensie voor 802.11ax ondersteunen en daarmee gebruik kunnen maken van de 6GHz-frequentieband. De fabrikant heeft klanten van samples van de chipsets voorzien.

Broadcom heeft vier wifi-chipsets voor thuisnetwerkapparaten en vier voor de enterprisemarkt aangekondigd. De uitgebreidste daarvan hebben ondersteuning voor 4x4-kanalen en maken gebruik van een kanaalbreedte van 160MHz.

De chipsets ondersteunen het in het afgelopen weekend door de Wi-Fi Alliance aangekondigde wifi 6e. Dit is een uitbreiding op het 802.11ax-protocol die het mogelijk maakt de 6GHz-frequentieband in te zetten voor connectiviteit, in aanvulling op de 2,4GHz- en 5GHz-banden.

Wifi-apparatuur kan in totaal 1,2GHz in de 6GHz-band inzetten, met bijvoorbeeld tot zeven kanalen met een breedte van 160MHz. Dit moet hogere snelheden, lagere latency en hogere capaciteiten met zich meebrengen.