Broadcom brengt met chipset wifi op 6GHz naar smartphones

Broadcom heeft de BCM4389 aangekondigd, een chipset voor smartphones met ondersteuning voor wifi 6e, oftewel de extensie op het 802.11ax-protocol die het mogelijk maakt 6GHz te gebruiken voor wifi, in aanvulling op de 2,4GHz- en 5GHz-banden.

De BCM4389 ondersteunt driebandige wifi en een kanaalbreedte tot 160MHz. Ook is er ondersteuning voor wpa3-beveiliging en voor bluetooth 5.0-connectiviteit. Over het verbruik zegt Broadcom niets, alleen dat de chipset zuinig is. Broadcom maakt ook niet bekend wanneer de chipset beschikbaar moet komen, maar wel dat er nog dit jaar een hele reeks wifi-producten moet verschijnen met ondersteuning voor wifi 6e.

De Wi-Fi Alliance kondigde wifi 6e begin dit jaar aan. Het gaat om een uitbreiding van het 802.11ax-protocol, dat daardoor niet alleen van de 2,4GHz- en 5GHz-frequentiebanden gebruik kan maken, maar ook van de 6GHz-band. Overheden moeten dit deel van het spectrum wel vrijgegeven.

Wifi-apparatuur kan in totaal 1,2GHz in de 6GHz-band inzetten, met bijvoorbeeld tot zeven kanalen met een breedte van 160MHz. Dit moet hogere snelheden, lagere latency en en een daling van de congestie met zich meebrengen.