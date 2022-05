Synaptics neemt draadloze iot-divisie van Broadcom over voor 250 miljoen dollar

Synaptics gaat de draadloze iot-divisie van Broadcom overnemen. Het gaat hierbij om de tak die wifi-, bluetooth- en gps-producten maakt voor iot-apparaten. Synaptics betaalt een bedrag van 250 miljoen dollar, dat het bedrijf 'in een all-cash-transactie zal betalen'.

Synaptics verwacht dat de overname zo'n 65 miljoen dollar aan de huidige jaarlijkse omzet zal toevoegen, meldt het bedrijf in een persbericht. Ook moet de overname een 'aanzienlijk omzetgroeipotentieel' opleveren. De overname moet Synaptics in staat stellen om een breder scala aan producten uit te brengen, zo stelt het bedrijf.

Met de overname krijgt Synaptics niet alleen de bedrijfstak in kwestie, maar ook een engineering support-team van 60 medewerkers, schrijft Anandtech. Ook krijgt het bedrijf de rechten in handen op alle producten die momenteel in ontwikkeling zijn bij Broadcoms divisie. De overname wordt gefinancierd met de bestaande kaspositie van Synaptics en is daarmee niet onderworpen aan financieringsvoorwaarden. Het overnameproces moet afgerond zijn in het eerste kwartaal van 2021.

De iot-divisie was een onderdeel van de draadloze bedrijfstak van Broadcom, die onder andere wifi-chips voor smartphones maakt. Broadcom was in eerste instantie van plan om zijn draadloze divisie te verkopen, schrijft The Wall Street Journal. Het bedrijf zag hier later van af toen het een 'grote, meerjarige overeenkomst met zijn grootste smartphone-klant' bereikte, zo schrijft CRN. Enkele maanden daarvoor verscheen er een SEC-listing waaruit duidelijk werd dat Broadcom een nieuwe deal met Apple had bereikt voor het leveren van 'draadloze componenten', zo berichtte CNBC.

In 2016 verkocht Broadcom ook al een divisie voor draadloze iot-apparaten, schrijft Anandtech. Het bedrijf verkocht deze bedrijfstak toen voor 550 miljoen dollar aan Cypress Semiconductors.

Afbeelding via Anandtech