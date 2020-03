Broadcom klaagt Netflix aan voor vermeende inbreuk op patenten

Chipfabrikant Broadcom heeft Netflix aangeklaagd, omdat de streamingdienst volgens de hardwaremaker inbreuk maakt op gepatenteerde technologieën. Broadcom wil daarvoor een redelijke vergoeding.

Broadcom noemt geen bedrag, maar vraagt om 'redelijke royalty's', aldus de aanklacht, die Variety online heeft gezet. Netflix heeft nog geen reactie gegeven op de aanklacht van de chipmaker, die eerder onder meer makers van tv's aanklaagde en daarin geen gelijk kreeg.

De patentinbreuken gaan onder meer over de h.265-encoding van streams, zo claimt de aanklacht. Het gaat in totaal om vijf patenten van Broadcom, waaronder deze. Het bedrijf heeft de aanklacht ingediend bij een rechtbank in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië.

Broadcom zegt dat het in september vorig jaar contact heeft gezocht met Netflix om tot een overeenkomst te komen, maar dat die besprekingen op niets zijn uitgelopen. Broadcom heeft verzocht om een rechtszaak met een jury.