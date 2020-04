Patentbureau VS: AI mag geen octrooien aanvragen

Kunstmatige intelligentie mag geen octrooien aanvragen, zo heeft de Amerikaanse overheidsorganisatie US Patent Office geoordeeld. Vorig jaar deed een AI-toepassing twee patentaanvragen, maar die zijn afgekeurd.

Alleen mensen mogen patent aanvragen op nieuwe vinden, zegt het US Patent Office in een beslissing. Onderzoeker Stephen Thaler had de aanvragen op naam gezet van Dabus, zijn software die de vindingen had gedaan. Thaler wilde dat Dabus op de patenten zou staan als uitvinder.

Dat kan volgens het patentbureau niet, omdat de relevante wetten en de regels van het US Patent Office ervan uit gaan dat de uitvinder een natuurlijk persoon is. Het is ook niet toegestaan om een vinding toe te schrijven aan een bedrijf.

Het Amerikaanse patentbureau volgt daarmee het Britse en Europese patentbureau, die eerder al tot dezelfde slotsom waren gekomen. Het is voor het eerst dat patentbureaus tot een beslissing zijn gedwongen of softwareprogramma's patenten kunnen aanvragen. De vraag roept veel discussie op. Zo pleitte een Britse hoogleraar op gebied van recht ervoor in The Wall Street Journal dat software wel patenten zou moeten kunnen krijgen. "Als ik mijn student iets leer en die gaat door om vervolgens tot een complex idee te komen, maakt dat mij geen uitvinder op hun patent. Waarom zou dat wel zo zijn bij een machine?" Nu drie patentbureaus zich er echter over uitgesproken hebben, lijkt het erop dat Dabus geen patent krijgt toegewezen. Tweakers publiceerde zondag een uitgebreid verhaal over patenten en dan vooral de rol van patenttrollen.