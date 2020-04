Intel en Mozilla geven toegang tot intellectueel eigendom voor coronabestrijding

Intel en Mozilla zeggen dat ze hun intellectueel eigendom beschikbaar maken voor wetenschappers in hun pogingen om de covid-19-pandemie een halt toe te roepen. De bedrijven zijn hiervoor toegetreden tot de Open Covid Pledge, een initiatief van juristen en wetenschappers.

In een toelichting van de Open Covid Pledge, die onder meer Intel, Mozilla en de Creative Commons-organisatie hebben ondertekend, staat dat het nu heel belangrijk en moreel juist is om elke beschikbare tool toe te kunnen passen om op grote schaal technologieën te ontwikkelen, zonder belemmeringen. Dat betekent dat de deelnemende partijen beloven hun intellectueel eigendom gratis beschikbaar te stellen voor het beëindigen van de pandemie en het minimaliseren van de impact van de ziekte. Het kan gaan om patenten, auteursrechten en andere rechten die anders in de weg zouden staan van het ontwikkelen van technologieën voor de diagnoses, preventie of behandeling van covid-19. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan diagnostische middelen, vaccins, therapieën en medische apparatuur.

Conform de hierbij horende licentie lopen onderzoekers en technici, die in het kader van het bestrijden van de pandemie gebruik maken van het intellectueel eigendom van een deelnemend bedrijf, geen risico op rechtszaken of juridische problemen. De zogeheten Open Covid License is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 december 2019 tot een jaar na het moment waarop de Wereldgezondheidsorganisatie officieel verklaart dat de covid-19-pandemie ten einde is. Deze datum van 1 december 2019 is specifiek als beginpunt gekozen om ook het werk aan het begin van de crisis te erkennen.

Mark Lemley, een hoogleraar van de Amerikaanse Stanford-universiteit en mede-oprichter van de Open Covid Pledge, erkent dat de deelnemende bedrijven het recht hebben om hun intellectueel eigendom weer in te trekken en het gebruik ervan te beperken als alles weer normaal functioneert en de pandemie voorbij is. Hij spreekt de hoop uit dat deze licentiegevende bedrijven dan zullen blijven samenwerken met andere bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de rechten, bijvoorbeeld door het opstellen van commercieel redelijke licentievoorwaarden.