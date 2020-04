'Zonnepanelen in Veenendaalse wijk zijn nutteloos omdat netwerk het niet aankan'

De zonnepanelen op daken van een nieuwbouwwijk in Veenendaal blijken grotendeels een weggegooide investering, omdat het netwerk de hogere spanning bij zonnig weer niet aankan. Daardoor moet stroom ingekocht worden. Beheerder Liander belooft met een oplossing te komen.

Een bewoner van de nieuwbouwwijk Veenendaal-oost, Joost Straat, heeft op basis van een door hem in de wijk verspreidde enquête vastgesteld dat ruim 750 zonnepanelen in zijn wijk momenteel niet werken, schrijft het AD. Dat cijfer staat voor panelen op de daken van al wat langer bestaande woningen in de wijk, maar daarin zijn de zonnepanelen van 135 kersverse woningen, die pas in de afgelopen zomer in gebruik zijn genomen, nog niet meegenomen. Al die recente woningen hebben standaard zonnepanelen en gezamenlijk kom dat aantal volgens Straat al snel aan ongeveer 600 panelen. Hij stelt dat al die panelen het waarschijnlijk ook niet goed zullen doen, terwijl dit probleem in zijn ogen vooraf te voorzien was.

Straat, die naar eigen zeggen de energiewereld goed kent door zijn werk, stelt dat 80 procent van de stroom die de zonnepanelen zou moeten kunnen opwekken, nu niet wordt geproduceerd. "Al twee jaar zitten de panelen voor niets op de daken. Je hebt een derving van inkomsten voor een investering en tegelijkertijd moet je stroom inkopen. Uit de reactie van de enquête blijkt nu al een verlies van meer dan 40.000 euro per jaar." Volgens de bewoner is dit een probleem dat ook in andere delen van Nederland zal gaan spelen als het niet goed geregeld wordt.

Hij klaagt dat de zon nu schijnt, maar dat het niets oplevert. "Ik denk dat netbeheerder Liander destijds heeft bedacht dat ook deze huizen op het centrale warmtenet zouden worden aangesloten. Dan heb je natuurlijk minder stroom nodig, maar sinds enige tijd is die verplichting er voor een deel van de woningen niet meer. Het elektriciteitsnet kan het nu niet aan. De spanning schiet omhoog, van 230 naar 250 volt. Daardoor gaan de omvormers in storing en produceren de zonnepanelen helemaal niets", aldus Straat. Hij licht toe dat veel inwoners in het verleden werden aangemoedigd om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Tegenwoordig is dat standaard het geval bij nieuwe huizen die niet meer op het gas worden aangesloten en voorzien worden van een warmtepomp.

Netwerkbeheerder Liander zegt bij monde van Jelle Wils dat de problemen in de Veenendaalse wijk bekend zijn en hij belooft 'binnenkort' met een oplossing te komen: "Wanneer de spanning boven een bepaald voltage komt, schakelen de apparaten, zoals zonnepanelen, zichzelf uit. Dat kunnen we oplossen door extra kabels aan te leggen. In de nieuwste wijken doen we dat ook. In deze wijk willen we dat oplossen door een regelbare transformator. Door de crisis is de planning uitgelopen, maar we werken eraan."