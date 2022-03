Miljoen Nederlandse huizen zijn voorzien van zonnepanelen

In Nederland zijn een miljoen huizen voorzien van zonnepanelen. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy Research. Het is 31 jaar geleden dat het eerste woonhuis in Nederland van zonnepanelen werd voorzien.

Volgens de NOS werd in 1989 in Castricum voor het eerst in Nederland een woonhuis voorzien van zonnepanelen. Bij de familie Sjoersma lagen destijds 64 kleine panelen op het dak. Inmiddels zijn die vervangen door 8 grotere panelen, die meer opbrengen. Bij de technische universiteit van Eindhoven werd al in 1976 geëxperimenteerd met zonnepanelen op een huis.

Dat in Nederland een miljoen huizen voorzien zijn van zonnepanelen, is becijferd door Dutch New Energy Research. Het onderzoeksbureau geeft in zijn Nationaal Solar Trendrapport 2020 cijfers over vorig jaar. Toen steeg het geïnstalleerde vermogen met 2,4 gigawatt, een stijging van 53 procent ten opzichte van een jaar eerder. De residentiële markt was daarbij goed voor 0,7GW.

Volgens het onderzoeksbureau is Nederland een wereldwijde voorloper wat jaarlijks geïnstalleerd vermogen betreft. Het aanleggen van zonnepanelen op huizen in Nederland steeg in populariteit na het invoeren van de salderingsregeling in 2004. Die regeling loopt nog tot 2023. Ook andere overheidssubsidies en financieringsopties, zoals de mogelijkheid tot huren van panelen, leidden tot groei.

Het Planbureau voor Leefomgeving schrijft maandag in een rapport dat de investering in het duurzamer maken van een huis voor veel woningbezitters moeilijk is terug te verdienen. Dat komt vooral door de hoge kosten van isolatie en warmtepompen. Volgens het PBL zijn zonnepanelen de enige investering die overduidelijk rendeert.

Zonnestroomvermogen in Nederland, zowel residentieel als zakelijk. Cijfers: Dutch New Energy Research.