Cisco waarschuwt voor kwetsbaarheid via defaultwachtwoord op ENCS- en CSP-router

Cisco heeft bezitters van de ENCS 5400-W- en CSP 5000-W-series netwerkapparatuur gewaarschuwd voor een bug waarbij aanvallers een standaardwachtwoord kunnen gebruiken. Dat wachtwoord is niet te veranderen, dus moet er een software-update komen.

Het gaat specifiek om een kwetsbaarheid in Cisco's virtualisatiesoftware Enterprise NFV Infrastructure Software in Virtual Wide Area Application Services, of vWAAS, op de ENCS 5400-W en CSP 5000-W. In die apparaten staan volgens Cisco gebruikersaccounts met een standaardwachtwoord. Een aanvaller die toegang kan krijgen tot de commandline-interface van de NFV Infrastructure-software, kan gemakkelijk inloggen met adminrechten op de apparaten met zo'n account.

Er zijn verschillende mogelijkheden om in de commandline te komen, zegt Cisco. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat ethernetmanagement naar buiten toe openstaat, of een aanvaller kan eerst een verbinding maken met de Integrated Management Controller.

Cisco schrijft dat er op dit moment geen work-around is voor het probleem. Wel heeft het bedrijf een patch uitgebracht. Het lek, CVE-2020-3446, komt voor in versies 6.4.5 en 6.4.3d of ouder van de NFV-software.