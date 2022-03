Agentschap Telecom: slechte zonnepanelen verstoren C2000-netwerk hulpdiensten

De bruikbaarheid van het C2000-netwerk staat op het spel door zonnepaneelinstallaties die onjuist zijn geïnstalleerd en niet voldoen aan wettelijke EMC-eisen. Het C2000-netwerk wordt als communicatienetwerk gebruikt door hulpdiensten.

Het Agentschap Telecom schrijft in zijn jaarrapport bezorgd te zijn over de ontwikkeling van zonnepaneelinstallaties die het C2000-netwerk ernstig verstoren. Door deze verstorende zonnepanelen zou de bruikbaarheid van het C2000-frequentienetwerk op het spel staan, schrijft het agentschap. De verstoring ligt volgens het agentschap bij de gebruikte componenten of de manier waarop deze geïnstalleerd zijn.

Volgens het agentschap zijn de panelen verstorend omdat deze hoog geplaatst worden en de hele dag stoorsignalen uitstralen. Niet alle installaties zijn volgens het agentschap verstorend; apparatuur die aan de EMC-richtlijn voldoet, verstoort sowieso niet. Niet alle zonnepaneelinstallaties voldoen hier echter aan, daarnaast stijgt het aantal zonnepanelen in Nederland door de energietransitie. Het agentschap maakt zich daarom zorgen over de problemen en zegt dat als er niks wordt gedaan, het probleem groter zal worden.

Het agentschap zegt daarom in 2020 'veelvuldig' contact te hebben gehad met de installatiebranche, om deze te informeren en te stimuleren. Zo wil het agentschap ervoor zorgen dat de kans op storingen bij nieuwe zonnepaneelinstallaties geminimaliseerd wordt. Daarnaast onderzocht het agentschap componenten van zonnepaneelinstallaties.

Naast communiceren met bedrijven, is het agentschap in 2020 ook een zaak gestart tegen een zonnepanelenfabrikant. Deze fabrikant moet van het agentschap goede apparatuur op de markt brengen en bestaande, storende apparatuur vervangen. Anders legt het agentschap boetes op. Het agentschap heeft de zaak gedeeld met andere Europese toezichthouders waar soortgelijke problemen spelen. Het agentschap tipt gebruikers tevens over hoe zij storingen door zonnepanelen kunnen voorkomen.

In 2019 waarschuwde het agentschap ook al over slechte zonnepanelen, scheef het AD destijds. Toen noemde het agentschap voornamelijk slechte omvormers en 'slordige montage' als hoofdredenen voor de storingen. Die slechte omvormers zouden een radiosignaal uitzenden dat door kabels die niet 'keurig evenwijdig zijn vastgezet' worden versterkt. Die kabels zouden dan als een antenne fungeren 'met een reikwijdte van een kilometer', zei hoofd toezicht van het AP John Derksen toen tegen de krant. Toen waarschuwde het AP voor zwakke plekken in het C2000-netwerk door zonnepanelen.

C2000 is een communicatiesysteem die politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie gebruiken voor mobiele communicatie. Het systeem laat hulpverleners informatie met elkaar delen en staat ook in contact met de meldkamer. Dit netwerk is begin vorig jaar nog vernieuwd.