'Politie moet uiterlijk juni 2024 problemen met C2000-netwerk hebben opgelost'

De Nederlandse Arbeidsinspectie eist dat de problemen met het C2000-communicatienetwerk uiterlijk 8 juni 2024 zijn opgelost. Dat blijkt uit een brief die in handen is van NU.nl. Het C2000-netwerk is gevoelig voor storingen, waardoor hulpdiensten niet altijd onderling kunnen communiceren.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft dinsdag een brief gestuurd aan de korpsleiding. Dat schrijft nieuwswebsite NU.nl, die de brief heeft ingezien. Daarin is de korpsleiding geïnformeerd over de nieuwe eisen waar het C2000-netwerk binnenkort aan moet voldoen. De politietop zei eind augustus al dat het van plan is om het communicatienetwerk te verbeteren. De Arbeidsinspectie vindt die plannen onvoldoende en eist dat de politie vóór 8 juni 2024 maatregelen heeft genomen om de systemen te verbeteren.

De Arbeidsinspectie klaagde in juli al over de staat van het C2000-netwerk. Dat systeem wordt door hulpdiensten gebruikt om te communiceren. De organisatie concludeerde dat de dekking van het systeem onvoldoende is in 107 verschillende 'probleemgebieden'. Dat zou daarom een bedreiging voor de politie en burgers vormen, zo zei de Arbeidsinspectie. Het systeem is ook gevoelig voor overbelasting, haperingen en uitval. Door de problemen met het netwerk kunnen agenten op straat hun werk niet veilig uitvoeren en daarmee overtreedt de politie de Arbowet, aldus de Arbeidsinspectie. De politie zou medewerkers ook onvoldoende voorlichten over hoe agenten om dienen te gaan met het netwerk.

Politievakbonden klagen al langer over C2000. Ook demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid uitte eerder dit jaar haar zorgen over het communicatiesysteem. Ze sprak toen de verwachting uit dat problemen de komende jaren zullen toenemen. Er wordt al langer gewerkt aan het verbeteren van C2000, zo meldde Yeşilgöz ook in juni in een kamerbrief.