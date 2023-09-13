'Politie moet uiterlijk juni 2024 problemen met C2000-netwerk hebben opgelost'

De Nederlandse Arbeidsinspectie eist dat de problemen met het C2000-communicatienetwerk uiterlijk 8 juni 2024 zijn opgelost. Dat blijkt uit een brief die in handen is van NU.nl. Het C2000-netwerk is gevoelig voor storingen, waardoor hulpdiensten niet altijd onderling kunnen communiceren.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft dinsdag een brief gestuurd aan de korpsleiding. Dat schrijft nieuwswebsite NU.nl, die de brief heeft ingezien. Daarin is de korpsleiding geïnformeerd over de nieuwe eisen waar het C2000-netwerk binnenkort aan moet voldoen. De politietop zei eind augustus al dat het van plan is om het communicatienetwerk te verbeteren. De Arbeidsinspectie vindt die plannen onvoldoende en eist dat de politie vóór 8 juni 2024 maatregelen heeft genomen om de systemen te verbeteren.

De Arbeidsinspectie klaagde in juli al over de staat van het C2000-netwerk. Dat systeem wordt door hulpdiensten gebruikt om te communiceren. De organisatie concludeerde dat de dekking van het systeem onvoldoende is in 107 verschillende 'probleemgebieden'. Dat zou daarom een bedreiging voor de politie en burgers vormen, zo zei de Arbeidsinspectie. Het systeem is ook gevoelig voor overbelasting, haperingen en uitval. Door de problemen met het netwerk kunnen agenten op straat hun werk niet veilig uitvoeren en daarmee overtreedt de politie de Arbowet, aldus de Arbeidsinspectie. De politie zou medewerkers ook onvoldoende voorlichten over hoe agenten om dienen te gaan met het netwerk.

Politievakbonden klagen al langer over C2000. Ook demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid uitte eerder dit jaar haar zorgen over het communicatiesysteem. Ze sprak toen de verwachting uit dat problemen de komende jaren zullen toenemen. Er wordt al langer gewerkt aan het verbeteren van C2000, zo meldde Yeşilgöz ook in juni in een kamerbrief.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 15:47
93 • submitter: Anonymoussaurus

13-09-2023 • 15:47

93

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (93)

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Evertt 13 september 2023 16:41
Waarom niet gewoon voor normale gevallen terug naar analoog en meldingen die een geheimhoudingsplicht hebben digitaal doen.
Kunnen ze altijd terugvallen op analoog die het altijd doet.

Waarom moet het altijd zo moeilijk.
En nu moet de politie het oplossen er zijn sinds c2000 al problemen met deze communicatie.
psy @Evertt13 september 2023 16:50
In die tijd werd voor zulke meldingen ook vaak al "even gebeld". Mobiele telefonie was zeker einde jaren 90 al gemeengoed.
Prosperot @psy13 september 2023 17:42
Of analoge crypto gesprekken, dat was in de jaren 90 ook gebruikelijk bij vertrouwelijk radioverkeer...
Groningerkoek @Prosperot13 september 2023 20:01
Analoge crypto was erg "leuk", maar thuis meeluisteren was ook geen probleem. En de analogienetwerken zijn allemaal reeds vele jaren geleden verwijderd dus daar ligt oogkeen oplossing.
Prosperot @Groningerkoek14 september 2023 09:26
Ligt aan de gebruikte techniek. Regio Eindhoven bijv had geavanceerde crypto die niet ff mee te luisteren was. En ook landelijke diensten hadden geavanceerde crypto techniek (overigens met een acbterdeur voor de BND en Amerikanen, bleek achteraf)
Groningerkoek @Prosperot14 september 2023 16:40
Ik weet nog toen ik bij de politie werkte (ten tijde van de invoering regiopolitie dus rond '92/'93) Dat we cryptoapparatuur hadden van Motorola en iedereen die ook zo'n ding kocht kon gewoon meeluisteren want er wed alleen gebruik gemaakt van de standaard kanalen... :P
Flavius @Evertt13 september 2023 17:03
Dat kan gewoon niet. Alleen al vanwege de AVG zou dat niet mogen, want persoonsgegevens. Niet voor niets zijn de huisnummers bij het openbare P2000 weggehaald.
tijgetje57 14 september 2023 08:00
Er zijn veel meer overheidsonderdelen die C2000 gebruiken:
- Politie
- Justitie
- KMAR
- DBBO
- Douane
- Brandweer
- Ambulance
- Rijkswaterstaat

Ik ben er alweer een tijdje uit, maar gebruiken ze nu nog steeds geen simkaart in dat device als backup?
audb @tijgetje5714 september 2023 18:23
Ja Vodafone :) of was dat nou de NS?
Maar hoe dan ook dat zou ook niet echt een goede dekking hebben.
ArnieNFW 13 september 2023 15:53
Dekking in gebouwen is slecht, begreep ik. Lijkt me lastig op te lossen zonder het vermogen behoorlijk op te schroeven -wat ongetwijfeld gereguleerd is- of over te stappen op een andere techniek/lagere frequenties.
Allemaal zaken die niet 1-2-3 op te lossen zijn. Jaartje lijkt me dan wat kort.

[Reactie gewijzigd door ArnieNFW op 23 juli 2024 09:22]

Stijnvi @ArnieNFW13 september 2023 17:39
Dekking binnen gebouwen is inderdaad een probleem. Maar helaas is het maar één van de vele problemen.

Zo worden er in het artikel ook 107 'probleemgebieden' genoemd. Dat zijn plekken waar het systeem überhaupt geen, of slechts matige dekking heeft.

Daarnaast is het systeem erg instabiel:

Twee weken geleden konden de meldkamers niet met de hulpdiensten communiceren: nieuws: C2000-communicatiesysteem van Nederlandse hulpdiensten heeft opnieuw ...

In juni lag het systeem drie uur lang plat: nieuws: C2000-systeem van Nederlandse hulpdiensten lag er maandagnacht urenla...
FastFred @ArnieNFW13 september 2023 15:58
Ik doe maar zo een gokje maar ik vermoed dat die datum geprikt is door iemand die geen technisch verstand van zaken heeft. Zal niet de eerste keer zijn, niet alleen bij de overheid.
Tmaster @FastFred13 september 2023 16:15
Dat kan, maar hoeveel jaar speelt dit al? (antwoord sinds begin 2020, dus al bijna 4 jaar!) Vaak is een deadline een goede methode om ergens vaart achter te zetten anders kom je nooit op het 'prioriteitenlijstje'..
laptopleon
@Tmaster13 september 2023 23:08
C2000 kampt al sinds dag 1 met technische problemen https://nos.nl/artikel/11...andfeest-hoek-van-holland

maar ook al meteen bij de stapsgewijze introductie in 2004 - 2007 hielden veel politiekorpsen hun oude apparatuur bewust klaar staan om op terug te vallen, zoveel problemen waren er met C2000, zie ook wikipedia.
Game-Over @FastFred13 september 2023 18:03
De ontwerpers van C200 hebben wel technisch verstand.
Die personen weten al jaren van de slechte dekking en de technische reden.

Zonder strakke deadlines gaat er niets gebeuren; want dit speelt al zo lang dat het niet erg aannemelijk is dat "mensen met kennis" vrijwillige uit hun luie stoel komen.
kodak
@FastFred13 september 2023 18:14
Dat er meningen zijn dat het technisch niet haalbaar zou zijn lijkt me op dit moment niet relevant. Als de arbeidsinspectie stelt dat het al lange tijd onvoldoende is dan is er namelijk tijd geweest om het proberen op te lossen of de conclussie te trekken dat het (al dan niet gedeeltelijk) niet op te lossen is. In beide gevallen is extra tijd geven waarschijnlijk een redelijkere oplossing dan het alternatief. In het eerste geval kunnen geplande verbeteringen uitgevoerd worden. In het tweede geval kan men extra verbeteringen proberen door te voeren die men bijvoorbeeld niet nodig vond en in beide gevallen kan men met een plan komen om aan te tonen wat wel/niet haalbaar zou zijn. Maar dat laatste zal waarschijnlijk niet zomaar geaccepteerd worden als het onacceptabel risico blijft geven.
Blue Knight @ArnieNFW13 september 2023 16:05
Alleen spelen de problemen al veel langer en zijn ze als het goed is al veel langer op zoek naar een oplossing.
Waarschijnlijk liggen er al een aantal oplossingen klaar, maar kosten die (veel) geld of was er een andere reden om het niet te willen doen.
Deze deadline kan misschien net voldoende zijn om de moeilijke keuze om er meer geld tegenaan te gooien. Het gaat uiteindelijk ook om de veiligheid van de burger en niet alleen of de politie (en andere hulpdiensten) hun werk fijn kunnen doen.
skimine @ArnieNFW13 september 2023 16:15
Misschien dat het mogelijk is om steunzenders in de voertuigen te stoppen. Als ze in een gebouw zijn dan zijn ze daar waarschijnlijk met een voertuig gekomen wat ernaast geparkeerd staat.
Maar mogelijk is dat niet binnen het huidige systeem te implementeren.
Oon @ArnieNFW13 september 2023 16:32
Hebben ze geen fallback op 4G meer? Dat werkt toch wel prima in de meeste gebouwen zolang er niet te veel metaal is
PolarBear @Oon13 september 2023 16:39
Nou 4G heeft ook witte plekken qua dekking en is zeker in gebouwen ook niet 100% betrouwbaar (zelfde voor 5G).
Ruben279 @Oon14 september 2023 11:54
Jawel, iedereen heeft een account gekregen voor een push to talk app.
Maar dat is compleet losstaand van het C2000 netwerk, daar is geen koppeling mee gemaakt.

Dus het is óf iedereen, of niemand....
Je kan niet daar even heen schakelen en dan hetzelfde horen als met de C2000 portofoon.

Dus leuk dat ze zeggen een backup te hebben, maar eigenlijk werkt het dus niet zoals je wil.
RRRobert 13 september 2023 15:51
Andere nooddiensten (brandweer, medische hulpdiensten) maken ook gebruik van dit C2000-netwerk; zou deze deadline voor hen ook gelden? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat dit als een losstaand probleem wordt gezien.
naaitsab @RRRobert13 september 2023 15:59
Vind het ook wel apart dat hier specifiek over de politie wordt gesproken. Gezien het C2000 netwerk en ik vermoed dezelfde Motorola handsets ook door andere hulpdiensten worden gebruikt. Al kan het natuurlijk ook complexer in elkaar steken dat elke dienst bijvoorbeeld zijn eigen stukje bandbreedte krijgt en dat die van de politie te krap is? Gezien de meeste klachten komen door onbereikbaarheid bij drukte.
GekkePrutser @naaitsab13 september 2023 16:08
Het is geen Motorola meer, maar Hytera. Zelfde standaard dus wellicht gebruiken ze de oude porto's niet maar ik had begrepen dat alles vervangen zou worden.

De problemen zijn begonnen met de overstap naar het nieuwe Hytera netwerk. Nou moet wel gezegd worden dat precies dezelfde klachten in het nieuws waren in het begin van de Motorola tijd (begin jaren '00). Maar die zijn met de tijd opgelost.

De wijsheid om het hele netwerk er uit te gooien en te vervangen voor een ander netwerk met dezelfde techniek (TETRA) begrijp ik dan ook niet helemaal. Als het nou had gegaan om een nieuwe techniek die veel meer functionaliteit bood, had ik het beter begrepen. Maargoed daar zullen wel redenen voor geweest zijn, ik ben er zelf nooit bij betrokken geweest. Weet iemand misschien wat de reden voor de verandering was?

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 09:22]

Luke_msx @GekkePrutser13 september 2023 17:12
Er is overgestapt op nieuwe apparatuur in het netwerk omdat de onderdelenvoorziening van de oude netwerk niet meer betrouwbaar was omdat alles al jaren uit productie was.
Verwijderd @Luke_msx14 september 2023 02:37
Nieuwe apparatuur? Het is nog steeds Hytera, al een aantal jaar zelfs!

Vanaf 2005/2006 maakten de verschillende disciplines gebruik van zelf ingekochte devices, over het algemeen was dit toen Motorola. Medio 2011/2012 werd de aanbesteding gezamenlijk gedaan en was dit nog steeds Motorola of Hytera, het vreemde is dat ze in 2015 ineens opnieuw gebruik maakten van Hytera (?) Hytera Mobilfunk, in 2018 zijn er kamer vragen gesteld en beantwoord waarop een audit in gang gezet is - of Hytera ook in de toekomst gebruikt kon blijven worden en dit niet tot mogelijke veiligheidsproblemen zou leiden.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en is onderzocht door Xebia waaruit de conclusie 'Not bad' naar voren is gekomen. Hiermee is dus geconcludeerd dat met enkele kleine verbeteringen, Hytera gebruikt kon blijven worden.

Let wel, dit waren alleen nog de voorbereidingen om C2000 in 2020 te voorzien van een nieuwe infrastructuur.

Dat er veel problemen zijn is niets nieuws, die waren er al die jaren al, zo lijkt men bijvoorbeeld de strandrellen in Hoek-van-Holland in 2009 te zijn vergeten. En ja! In die periode maakten ze gebruik van Motorola. Dat er nu meer over naar buiten gebracht wordt, is o.a. omdat Zembla er aandacht aan besteed heeft en de media erover schrijft.

Overigens, een klokkenluider zei eens "Andere hulpdiensten ervaren dezelfde problemen. Vóór 2020 was de situatie nog erger, maar ondanks technische vernieuwingen is de situatie weinig verbeterd. Dat zegt de klokkenluider, die vanuit zijn functie bekend is met zowel de operationele als de technische kant van het communicatienetwerk." bron.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:22]

GekkePrutser @Luke_msx13 september 2023 17:30
Ah op die manier. Dat wist ik niet. Ik zou verwachten dat dat tussentijds zou zijn geupgrade naar nieuwere motorola apparatuur in plaats van een "big bang" met een verandering van leverancier.

Maargoed ik denk dat dit binnen de overheid ook lastiger is door bijv. aanbestedingsregels.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 09:22]

the_stickie @naaitsab13 september 2023 16:12
Of de politievakbond heeft geklaagd en de rest (nog) niet?
Hier in België zou dat alvast een verklaring kunnen zijn; de arbeidsinspectie doet niks zelden iets zonder of een klacht of een incident
emile @RRRobert13 september 2023 19:25
Het gaat hier om een eis van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Politieagenten kunnen door de problemen met dit netwerk hun werk niet veilig uitvoeren. Als een agent bijvoorbeeld op straat bedreigd wordt, is niet altijd te garanderen dat hij via C2000 collega's om bijstand kan vragen. Daarmee loopt deze agent onnodig risico in zijn werk. Daarmee de overtreding van de Arbowet.

Natuurlijk is het ook voor andere nooddiensten van belang dat dit netwerk naar behoren werkt. Ik vermoed echter dat het in het geval van de brandweer of ambulance minder te maken heeft met het beschermen van medewerkers. En daarom waarschijnlijk minder prioriteit voor de Arbeidsinspectie.
Tomatoman @emile13 september 2023 20:53
Laten we het iets nuanceren:
Het gaat hier om een eis van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Politieagenten kunnen volgens de Arbeidsinspectie door de problemen met dit netwerk hun werk niet veilig uitvoeren. Als een agent bijvoorbeeld op straat bedreigd wordt, is niet altijd te garanderen dat hij via C2000 collega's om bijstand kan vragen. Daarmee loopt deze agent onnodig risico in zijn werk, zo oordeelt de Arbeidsinspectie. Daarmee de overtreding van de Arbowet zou de Arbowet worden overtreden.
Vriend en vijand zijn het erover eens dat de C2000 netwerkdekking verbetering behoeft. Maar lang niet iedereen is het met de Arbeidsinspectie eens dat de Politie zonder C2000 niet veilig kan werken. Ga naar een willekeurig Europees land met bergen en er zijn grote gebieden waar voor hulpdiensten en burgers geen fatsoenlijke netwerkdekking is. Zijn dan al die duizenden agenten in al die andere landen dusdanig in gevaar dat ze hun werk niet veilig kunnen uitvoeren?
Eastive @Tomatoman14 september 2023 10:04
Appels met peren vergelijken dit.
Zolang je niet precies weet onder welke omstandigheden het werk in NL en in die andere willekeurige EU landen uitgevoerd wordt kan je die vergelijking dus niet maken.
Groningerkoek @emile13 september 2023 20:17
Ook daar speelt het, maar niet op dezelfde manier. Voor een brandweerman in een gebouw is het niet belangrijk om contact met de meldkamer te hebben, die moet contact houden met de commandant die buiten het gebouw staat. En die commandant onderhoudt het contact met de meldkamer. Veel korpsen hebben eigen oplossingen voor kleine lokale netwerken zodat een ploeg goed met elkaar kan blijven communiceren, dit is werkbaar omdat het om kleine ploegen gaat die zich relatief dicht bij elkaar bevinden. Voor de politie is dat geen oplossing want dat gaat om zeer veel kleine eenheden die allemaal vie de meldkamer worden aangestuurd ook al zijn ze in een parkeergarage of midden op de Veluwe.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 23 juli 2024 09:22]

Aldy @Groningerkoek14 september 2023 14:34
Wat de brandweer betreft had ik dit ook zo begrepen. En wat de politie betreft begreep ik dat C2000 uitstekend werkt, totdat er een calamiteit is en er veel (politie)mensen op één mast zitten. Vaak worden er dan mobiele masten bijgezet, maar bij calamiteiten moet dat dan heel snel gebeuren en dat kan vaak niet.
Groningerkoek @Aldy14 september 2023 16:44
Het werkt prima maar..

Er is geen volledige dekking in Nederland (blindspots)
Het werkt niet altijd in gebouwen omdat het signaal niet even goed door alle muren/vloeren heen komt
Je moet niet met teveel agenten op 1 plek willen zijn

Eigenlijk werkt het dus niet prima.
Vogel666 @emile14 september 2023 14:36
Leuk, die eisen/regels van de Arbeidsinspectie.
Ik snap wel dat ze het willen, maar het gaat niet gebeuren.
Hoe graag je ook wilt, de regels van de natuurkunde zijn de regels van de natuurkunde.
En dan kun je op papier wel iets eisen en om mij onduidelijke reden (incompententie, leugens) zelfs een systeem kopen dat niet onderhevig aan de wetten van de natuurkunde.
Maar radiosignalen gaan niet door gewapend beton. dus totdat je een draad gaat trekken tussen de agent en een politieauto gaat dit probleem blijven spelen.
e.dewaal @RRRobert13 september 2023 16:14
Waarschijnlijk wordt over de politie gesproken omdat zij het netwerk in beheer hebben.
Het beheer van C2000 is door het ministerie opgedragen aan de Nationale Politie.

Het tactisch en operationeel beheer, onderhoud en verbetering van het C2000-netwerk is binnen de Nationale Politie in handen van het Meldkamer Diensten Centrum (MDC).
https://www.c2000.nl/pagina/?itemID=2509&menuitemID
Verwijderd @e.dewaal14 september 2023 02:06
Waarschijnlijk wordt over de politie gesproken omdat zij het netwerk in beheer hebben.
Of het ligt een stuk eenvoudiger, de arbeidsinspectie heeft n.a.v. van klachten vanuit de politie onderzoek gedaan en heeft geoordeeld dat diezelfde politie die een klacht heeft ingediend, verbetering moet doorvoeren.

We hebben het in dezen dan over diezelfde politie waarbij een woordvoerder van de korpsleiding van de politie aangaf dat agenten voor de veiligheid niet afhankelijk is" van C2000.

Mag toch eigenlijk hopen dat die korpsleiding eruit getrapt is vanwege een dergelijk slechte beoordeling.

De Ambulance is in mindere mate afhankelijk, over het algemeen werken deze met data op het C2000 netwerk - bekend onder M2000. De brandweer maakt voor onderling verkeer vaak gebruik van directe DMO of DMR communicatie die geen deel uit maken van het C2000-netwerk. Bevelvoerders, OVD of HOVDs's hebben directe contact met de meldkamers en staan over het algemeen buiten waar de C2000-dekking voor spraak (T2000) over het algemeen goed is.

Voor kort verkeer is het hele C2000 systeem eigenlijk gewoon overkill.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 09:22]

Ruben279 @RRRobert14 september 2023 11:52
Het is vooral de politie die de problemen ondervinden, omdat elk poppetje ook een portofoon heeft.
Bij de brandweer heeft alleen de bevelvoerder een C2000 porto, de manschappen hebben allemaal objectporto's die gewoon as-is werken zonder repeater.
audb @RRRobert14 september 2023 18:16
Ook die hebben er last van maar kunnen gebruik maken van een GSM
Echter is al meteen nog voor dat C2000 gebruikt zou gaan worden gewaarschuwd dat het niet goed werkte echter moest er een andere systeem komen dan de radio systeem die gebruikt werd door de politie en al helemaal door de recherche deze laatste gebruikte een scrambler zodat criminelen niet mee zou kunnen luisteren naar de gesprekken.
Echter ik was toen net 17 jaar dat als je goed kon luisteren je de gesprekken over onder andere de ontvoering van Freddie Heineken gewoon kon verstaan.
Nadat C2000 was ingevoerd kwam dat te vervallen, ene sinds jammer maar wel te begrijpen geweest maar van mij hadden ze gewoon een betere encryptie mogen gaan gebruiken.
Maar het beste zou zijn dat er een aparte 4 of 5G frequentie zou komen die niet aftelluisteren is maar wel een veel betere bereik zou hebben.
glennoo 13 september 2023 15:51
Ik mis een beetje het "wat als dit niet gebeurd" stukje?
bzuidgeest
@glennoo13 september 2023 15:57
In theorie boetes. Maar een overheid die zichzelf beboet....
Zyphlan @bzuidgeest13 september 2023 16:00
nieuws: Wat gebeurt er als de overheid de AVG overtreedt en zichzelf een boet...

Heeft tweakers eerder een artikel over gedaan hoe het in elkaar zit.
De AP benadrukt zelf van niet. "De overheid is niet één organisatie", zegt Itz. "Iedere afdeling heeft een eigen budget en een sanctie wordt opgelegd aan die specifieke organisatie. De boete gaat dan ook af van het budget van die organisatie."
jeroen79 @Zyphlan13 september 2023 16:06
Maar als de politie nu een boete moet betalen dan zal ze toch gewoon meer budget aan de minister vragen?
Ze moeten immers toch hun taak kunnen uitvoeren.

En wat doet de arbeidsinspectie met die boete?
Mag zij daar vrij over beschikken om meer te inspecteren?
Of gaat dat naar de schatkist waar de politie haar budget uit krijgt?
Zyphlan @jeroen7913 september 2023 16:12
Meeste staat in het tweakers artikel van je vragen.
Zoals het tweakers artikel ook zegt denk ik dat de geld boete niet het hoofddoel is.
Conclusie
Een boete voor een overheidsorgaan dat de privacywet overtreedt, draait dus niet alleen maar om geld. Het is een signaal van een ernstige privacyschending. "Een boete repareert nooit de schade die eruit is voortgekomen, maar het is erg belangrijk om alle mogelijke stappen te zetten die er beschikbaar zijn", zegt Itz.
Volgens mij komt het erop neer dat je niet kunt zeggen : hey mogen we 3 miljoen budget erbij omdat we een boete hebben gekregen? Maarja gaat dat de operationele kant verminderen dan zou ook ik niet verbaasd zijn dat er veel mogelijk is en daarom is volgens mij de boete ook niet per se het hoofddoel.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 09:22]

Wild Chocolate @jeroen7913 september 2023 16:45
Dat extra budget zullen ze echter niet krijgen. Dus gaat het af van het budget om het probleem op te lossen }>
Fireshade @jeroen7914 september 2023 09:58
Maar als de politie nu een boete moet betalen dan zal ze toch gewoon meer budget aan de minister vragen?
Ze moeten immers toch hun taak kunnen uitvoeren.
Dat kan. Maar vervolgens gaat de minister ook vragen wie er verantwoordelijk is voor de ellende, en die kan/kunnen dan de laan uitvliegen / geen promotie meer krijgen / etc. Dus het heeft toch wel gevolgen voor de politie.
bzuidgeest
@Zyphlan13 september 2023 16:05
Dat weet ik en dat is leuk in theorie, maar puntje bij paaltje komt het allemaal uit dezelfde schatkist. In theorie zou je als afdelingen niet toekomen met budget mensen kunnen ontslaan, maar dat veranderd weinig aan de geldstromen. En wat als het budget op is van zo een organisatie? waar word dat uit aangevuld? Het AP kan benadrukken wat ze willen dat veranderd weinig aan de realiteit.

Ik werk veel met scholen. Die maken zich ook vaak niet druk over hoe zinnig ze geld uitgeven. Komt toch van de belastingbetaler/overheid. Als ze een zooi maken zijn er nauwelijks consequenties.
kodak
@bzuidgeest13 september 2023 17:46
Het niet druk maken om uitgeven van beschikbare middelen is iets anders is dan beperktere middelen hebben dan eerst op was gerekend.

Het laatste is voor werknemers en de omgeving niet zomaar irrelevant. Minder middelen is gewoonlijk minder kunnen. Wat niet zomaar zonder gevolgen is.
bzuidgeest
@kodak14 september 2023 10:12
En dan wat? minder middelen is minder kunnen, maar ze moeten toch kunnen, want overheid dus vult de regering het budget weer aan. Een hoop ronddans, maar het gevolg is hetzelfde. Een overheidsdienst stopt niet, gaat niet falliet en stuurt ambtenaren niet weg.
the_stickie @bzuidgeest13 september 2023 16:19
Gebeurt vaak genoeg. Het is alleen weinig doeltreffend. Ten eerste voelen ambtenaren zich niet snel aansprakelijk voor hun budget. Ten tweede is het vestzak/broekzak. Ten derde als het geld voor je afdeling/ministerie/... op is, haalt m’n dat toch elders in de begroting. (Met het gros van overheidsdiensten kan je tenslotte niet zomaar ineens stoppen)
MHDokter @the_stickie13 september 2023 17:35
Ten eerste voelen ambtenaren zich niet snel aansprakelijk voor hun budget
En dat is een groot probleem. Ze worden tenslotte betaald voor de verantwoordelijkheden die zij hebben
als ze die verantwoordelijkheden niet voelen/menen te hebben zouden ze er naar mijn mening ook niet voor betaald hoeven worden. Oftewel, het zou mooi zijn als die ambtenaren die o zo makkelijk ons belastinggeld verkwanselen daar zelf eens de rekening voor zou krijgen.
Misschien gaan ze dan ook wat meer oplossingsgericht werken, in plaats van jaar in jaar uit een beetje (dik betaald) aanmodderen.
A4553 @MHDokter13 september 2023 19:16
Het probleem is ook dat de politiek (veel) invloed heeft op de gang van zaken binnen de overheid. De politie kan best al heel lang een nieuw communicatienetwerk willen, maar politiek Den Haag vond bijvoorbeeld het uit de grond stampen van een multidisciplinair interventieteam (MIT, nu NSOC) belangrijker. Daar gaat dan ook een significant deel van het budget, tijd en arbeid naartoe. Ook al is de output ondermaats (waar diverse wetenschappers zich al over uitgelaten hebben).

Ik ben het met je eens dat er ambtenaren zijn die hun verantwoordelijkheid onvoldoende nemen. Anderzijds is het soms ook onmogelijk die verantwoordelijkheid te nemen omdat de politiek dat verhinderd.
bzuidgeest
@the_stickie13 september 2023 16:21
Gebeurt vaak genoeg
Weet ik.
Het is alleen weinig doeltreffend
Mijn punt maar net. Je schrijft het goed op.
kameleon20 @bzuidgeest13 september 2023 16:03
Nog een mooie.
Belastingdienst vanwege de beruchte zwarte lijsten. 3.7 miljoen euro. Dit is dus ook zichzelf beboeten.
la cucaracha @bzuidgeest13 september 2023 18:13
Gevalletje broekzak/vestzak dus.
Voorlopig is het beter om gewoon terug te grijpen op de goede oude portofoons die vóór C-2000 werden gebruikt.
Voor situaties waarbij meeluisteren door burgers en criminelen de operatie negatief kunnen beïnvloeden gebruiken ze maar crypto phones.

[Reactie gewijzigd door la cucaracha op 23 juli 2024 09:22]

Zyphlan @glennoo13 september 2023 15:56
Maar de inspectie vindt het uitspreken van een ambitie niet ver genoeg gaan en eist daarom dat de politie voor 8 juni 2024 maatregelen neemt om het C2000-netwerk te verbeteren.
Volgens mij is de kop van het artikel op nu.nl een stuk harder dan de werkelijkheid. Er zit nogal een groot verschil aan moet opgelost zijn of er moet verbeteringen plaatsvinden.

Dus mocht het ze niet lukken dan pas gaat er gepraat worden over gevolgen voor het niet lukken , zo lees ik het tenmiste :+

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 09:22]

J_van_Ekris @glennoo13 september 2023 16:28
Ik mis een beetje het "wat als dit niet gebeurd" stukje?
De arbeidsinspectie heeft in principe de bevoegdheid per direct werkzaamheden te laten neerleggen. Maar een enkele bouwplaats van een aannemer stilleggen is van een totaal andere orde dan alle politieagenten maar binnen houden. Zal wel een ministerieel overleg worden gok ik.....
steven1191 @glennoo13 september 2023 15:52
Exact dit vraag ik mij ook hardop af.
jeroen79 @glennoo13 september 2023 15:53
Dan wordt er een nieuwe deadline gesteld.
Blue Knight @glennoo13 september 2023 16:02
dan sturen ze de politie om ze allemaal in de gevangenis te gooien....
TheMaurice @Blue Knight13 september 2023 16:34
Hoe gaat het dan met de laatste agent die overblijft? Moet hij zichzelf in de boeien slaan? Er zitten wel wat haken en ogen aan je plan zo op het eerste gezicht.
GameNympho @glennoo13 september 2023 16:59
En anders "sturen we de politie" _O-
Game-Over @glennoo13 september 2023 17:58
Er gaan heel wat politici afvloeien bij de komende verkiezingen.
Daar zitten vast wel wat C2000 experts bij, die in een (sub) commissie aan de slag willen.
audb @glennoo14 september 2023 18:19
Dan gaan ze of met een GSM werken of via de nog bestaande radio frequenties die ook niet overal dekking meer hebben.
justinkb 13 september 2023 20:09
Tetra is fundamenteel kapot, dus gaat niet lukken
Terrestrial @justinkb13 september 2023 22:42
Wat is er fundamenteel kapot aan Tetra dan? Het is gewoon een digitaal systeem. Het probleem is de binnenhuis dekking maar als je enerzijds wil dat iedereen zonnepanelen gaat leggen met goedkope storings veroorzakende inverters. En anderzijds wil dat iedereen beter gaat isoleren, dat zijn beide zaken die de radio ontvangst in woningen/bedrijfspanden aanzienlijke verminderd. Dan kun je toch niet raar opkijken dat er op den duur wegvallend signaal is, bij digitaal is het immers alles of niets. En capaciteit is afhankelijk van hoeveel frequentie ruimte je hebt per mast/regio. Dus hoeveel gesprekskanalen je tegelijk kunt inzetten.

Feit is dat deze problemen eigenlijk nooit kan oplossen zonder er een ander analoog systeem naast te zetten als backup. Waarom analoog? Omdat je dan nog in de ruis kunt communiceren.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 23 juli 2024 09:22]

justinkb @Terrestrial14 september 2023 08:43
nieuws: Tetra-protocol van C2000 eenvoudig af te luisteren
nieuws: Onderzoekers vinden kwetsbaarheden in radio-encryptiestandaard van C2000
nieuws: ‘Nederlandse overheid al dertig jaar op de hoogte van zwakke beveilig...
Terrestrial @justinkb14 september 2023 10:58
ja maar dat is het beveiligingsalgoritme die ze gewoon kunnen aanpassen, Dat heeft hier absoluut niks mee te maken. Heel veel systemen wereldwijd zijn gebaseerd op Tetra maar die zijn lang niet allemaal afluisterbaar.
justinkb @Terrestrial14 september 2023 12:47
Je denkt dat ze binnen een jaar landelijk kunnen overstappen naar iets anders? Dan heb ik nog een brug te koop
Terrestrial @justinkb14 september 2023 12:59
Waar zeg ik dat ze kunnen overstappen op iets anders? Begrijpend lezen is echt een dingetje.

Wat ik bedoelde is dat ze het beveiligingsalgoritme kunnen aanpassen, oftewel de kwetsbaarheid er uithalen dmv een software/firmware update bij alle apparatuur en het aanpassen van instellingen.

Juist het overstappen op een volledig ander digitaal systeem zal weinig zoden aan de dijk zetten, gezien zo'n systeem ook digitaal is, en dat de ontvangst problemen niet zal verhelpen.
audb @justinkb14 september 2023 18:30
Dat gaat alleen over tekst berichten en op een android telefoon kan je zelfs een app installeren om berichten te ontvangen.
Echter zijn dat berichten die niet over criminelen gaat maar over b.v. aanrijdingen of brand.
Ik heb hem zelf op me telefoon staan maar echt veel berichten zie ik nooit maar ik woon dan ook niet meer in Amsterdam anders zou iedere 5 minuten wel een bericht binnen komen.

En wil je geen app dan zijn er ook websites zoals https://drimble.nl/112 enzo waar je het op kan zien.
bzuidgeest
13 september 2023 16:02
De politie moet de problemen oplossen... Als ze dat konden was het al jaren eerder gebeurd. Ze zitten vast aan dat netwerk en de leveranciers en de hardware en de kwaliteit er van. Even stellen "los het maar op" is een beetje makkelijk. Zo maar even een nieuw landelijk netwerk doe je niet even. Zelf al zouden ze opnieuw aanbesteden, dan kunnen ze nog bij dezelfde leveranciers uitkomen en zitten ze weer met hetzelfde. En aanbesteden kost ook nog eens rustig een jaar aan tijd.

In principe heeft de arbo gewoon gelijk dat het goed moet werken en het systeem is cruciaal. Maar ik geloof dat het probleem niet alleen bij de politie is. Een stel leveranciers die het klem zitten van de politie gebruiken om belastinggeld weg te trekken. Die maken weten dat de politie toch niet veel andere keus heeft.
Struis112 13 september 2023 16:03
Dit roept meer vragen op dan dat we antwoorden krijgen.
  • Wat zijn de gevolgen als ze het niet op/voor die datum hebben opgelost ?
  • Komt er een nieuw systeem of enkel verbeteringen ?
  • Wat is er dan precies onvoldoende in de probleemgebieden ?
  • Is er inhoudelijke informatie van de gehele problematiek ?
  • Als ze in augustus al van plan waren het te verbeteren is er nu dan ook een planning ?
  • Welke problemen zijn er en nemen er toe ?
JaapB 13 september 2023 16:04
Met een regering die ieder probleem tot een dossier degradeert is de kans groot dat de problemen niet worden opgelost. En dat komt voor een deel natuurlijk omdat het gewoon eerstedagsproblemen zijn die ontstaan zijn door een goed ontwerp door rekenmeester te laten bijsnijden tot het budget waarvan zij dachten dat het voldoende was.

En daarmee nou net die zaken hebben weggesneden die maakten dat het ook in extreme situaties zou blijven werken.

Dat gaat de politie echt niet oplossen, dat zal toch de politiek moeten doen lijkt me.
Sando 13 september 2023 16:10
En anders? Krijgen ze dan een boete? Als ik één ding heb kunnen observeren binnen de overheid en overheidsdiensten is dat niemand ooit een boodschap heeft aan deadlines.

Van huizen bouwen, tot BTW op fruit verlagen, tot het afschaffen VAR, tot box-3 belasting, tot verbetering asielopvang, tot het kwartje van kok, tot het antwoorden van WOB/WOO verzoeken, tot het honoreren van nareis-verzoeken. Volgens mij worden er jaarlijks honderden miljoenen aan boetes betaald wegens het niet halen van deadlines. Met belastinggeld.

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 09:22]

GekkePrutser @Sando13 september 2023 16:42
Volgens mij worden er jaarlijks honderden miljoenen aan boetes betaald wegens het niet halen van deadlines. Met belastinggeld.
Een groot deel van die boetes worden ook van de overheid aan de overheid betaald natuurlijk dus zijn helemaal wassen neus.

WOB boetes gaan naar burgers maar de meeste privacy boetes gaan naar de AP.
TwiekertBOB @Sando13 september 2023 17:32
Dit vroeg ik me ook af.

Ik mag hopen dat anders de politietop wordt ontslagen, alsmede de ambtenarentop op justitie.
Groningerkoek @TwiekertBOB13 september 2023 20:10
Het is een samenspel, wat moet de politietop hieraan doen? C2000 of niet wordt niet door hen bepaald (Ambulance en Brandweer hebben dezelfde problemen, maar die konden vanaf het begin gemakkelijker in korps specifieke alternatieven investeren omdat men veel kleiner is.

Hoe zou de politietop dit op moeten lossen? Het MDC is verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel beheer evenals onderhoud en verbetering. Maar je trekt niet even een miljard uit en de problemen zijn opgelost, en dat budget moet dan door de politiek worden vrijgemaakt. Gezien de kosten zou men beter over de grens kijken wat daar allemaal in gebruik en dan nog maar even aanmodderen met het huidige systeem en ondertussen fors inzetten op een vervanging.

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