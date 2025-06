ETSI maakt radio-encryptiestandaard van nooddienstennetwerk C2000 openbaar

Standaardisatieorganisatie ETSI wil de cryptografische algoritmes van Tetra openbaar beschikbaar stellen. Tetra wordt onder meer gebruikt als radio-encryptiestandaard van het Nederlandse nooddienstennetwerk C2000.

Toen de eerste Tetra-algoritmes begin jaren negentig werden gemaakt, was het normaal om die algoritmes geheim te houden. Tegenwoordig is dat niet meer zo, schrijft ETSI, en worden ze juist openbaar beschikbaar gesteld zodat overheidsnetwerken en kritieke netwerken beschermd kunnen worden. Daarmee kunnen dergelijke algoritmes getoetst worden en kunnen eventuele problemen worden opgelost.

De standaardisatieorganisatie besloot daarom in oktober de cryptografische primitives openbaar beschikbaar te stellen. Dit volgde op een overleg waaraan ook overheden, fabrikanten en gebruikers meededen. ETSI organiseerde dit overleg nadat deze zomer Nederlandse beveiligingsonderzoekers diverse kwetsbaarheden hadden ontdekt in Tetra. Door de kwetsbaarheden is de encryptie 'binnen een minuut' te kraken en zijn man-in-the-middle-aanvallen mogelijk.

ETSI zegt nog niet wanneer de encryptiestandaarden openbaar beschikbaar worden gesteld. Ruim 120 landen gebruiken Tetra-netwerken voor draadloze communicatie. De Tetra-standaard zelf was al openbaar beschikbaar, alleen de encryptie niet.