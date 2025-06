WD ontkent dat dataverlies SanDisk Extreme Pro door fabricagefout komt

Western Digital meldt tegenover Tweakers dat het dataverlies van bepaalde SanDisk Extreme Pro-ssd's voor zover bekend niet door een fabricagefout veroorzaakt wordt. Onlangs beweerde een dataherstelbedrijf dat WD te grote componenten zou hebben gebruikt.

Bron: Attingo, via Futurezone

In mei van 2023 werd bekend dat 4TB-ssd's uit de SanDisk Extreme Pro-productlijn hun data plotseling konden verliezen. Later werd duidelijk dat de 1TB- en 2TB-varianten hier ook door getroffen kunnen worden. Een dataherstelbedrijf zei onlangs tegenover Futurezone dat het probleem veroorzaakt lijkt te worden door te grote en slecht gesoldeerde componenten.

In een reactie zegt WD dat een firmware-update, die eind mei werd uitgebracht, de problemen verhelpt. "Hoewel we nog steeds informatie aan het verzamelen zijn, geloven we op dit moment niet dat hardwareproblemen een rol spelen bij de problemen met de getroffen producten; de firmware-update heeft deze problemen succesvol opgelost."

The Verge meldde in augustus daarentegen dat een van zijn werknemers door het oorspronkelijke dataverlies getroffen werd, een vervangende ssd kreeg toegestuurd en daaropvolgend weer data verloor. Het dataherstelbedrijf merkt op dat WD nieuwere varianten van de getroffen ssd's in sommige gevallen wel degelijk een ogenschijnlijke hardwareoplossing heeft gegeven, namelijk door de componenten op de printplaat met extra epoxyhars te bevestigen.

Sinds de incidenten hebben verschillende klanten van WD een rechtszaak tegen het bedrijf aangespannen, meldde ArsTechnica. Volgens de getroffenen is een eventuele honorering van de garantie op een dergelijke ssd niet voldoende, aangezien de persoonlijke gegevens hoe dan ook verloren zijn. Verschillende slachtoffers hebben een dataherstelbedrijf ingehuurd en willen de kosten voor deze procedure terugkrijgen.