WD kondigt My Passport-hdd van 5TB en CFexpress 2.0-geheugenkaart aan

WD heeft een 5TB-model aan zijn My Passport-lijn draagbare harde schijven toegevoegd. De schijven zijn wat dunner dan de vorige generatie. Daarnaast kondigt WD nieuwe Sandisk-geheugenkaarten aan, waaronder een CFexpress 2.0-model.

De nieuwe My Passport-hdd's van WD hebben afmetingen van 107,2x75x11,15mm. Daarmee zijn ze compacter dan de vorige generatie, die afmetingen van 110x81,5x21,5mm had. Nieuw is bovendien dat er naast 1TB-, 2TB- en 4TB-modellen ook 5TB-hdd's beschikbaar komen. De prijzen zijn respectievelijk 67, 95 en 145 euro, terwijl voor de 5TB-schijf 180 euro moet worden betaald. De schijven komen in het zwart, blauw en rood beschikbaar en ook is er een donkerblauwe variant voor de Mac. De 5TB-versie van die reeks kost 190 euro. De schijven zijn voorzien van een usb 3.2 gen 1-interface.

WD kondigt daarnaast nieuwe producten van dochtermerk Sandisk aan. Zo is er de Extreme PRO CFexpress Type B-geheugenkaart. Zoals de naam aangeeft, gaat het om een geheugenkaart op basis van de begin dit jaar aangekondigde CFexpress 2.0-specificatie en dan wel op een type b-kaart. Type b-kaarten hebben twee pci-e 3.0-lanes en zoals alle CFexpress-kaarten ondersteunen de Sandisk-kaarten het nvme 1.3-protocol. Sandisks kaarten bieden maximale leessnelheden van 1700MB/s en maximale schrijfsnelheden van 1400MB/s, waarmee de theoretische maxima van CFexpress 2.0 type b van 2000MB/s niet worden gehaald. De kaart komt met een maximale opslagcapaciteit van 512GB op de markt. Dat product heeft een adviesprijs van 600 dollar, omgerekend en met btw is dat 660 euro.

Ten slotte verschijnt er een Extreme PRO UHS-I sd-kaart van 1TB van Sandisk, in aanvulling op de micro-sd-kaart van 1TB van begin dit jaar. De leessnelheid is maximaal 170MB/s en schrijven kan tot aan 90MB/s. De kaart van 1TB verschijnt in het najaar en heeft in de VS een adviesprijs van 500 dollar, omgerekend en met btw 549 euro.