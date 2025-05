SanDisk kondigt zijn eerste 1,5TB-microSD-kaart aan

SanDisk kondigt verschillende compacte SanDisk-opslagmedia aan, waaronder zijn eerste 1,5TB-microSD-kaartje. Ook onthult het bedrijf nieuwe 1TB-varianten van de USB-stick, die aangesloten kan worden op zowel USB-A- als USB-C-poorten.

De SanDisk 1,5TB Ultra microSD-UHS-I-kaart heeft de hoogste opslagcapaciteit van het merk tot dusver en moederbedrijf Western Digital noemt het de snelste UHS-I-kaart ter wereld met een overdrachtssnelheid tot 150MB/s. Dit werkt daarentegen alleen in combinatie met een SanDisk MobileMate USB 3.0-microSD-kaartlezer. Bij regulier gebruik van het kaartje zijn UHS-I-snelheden tot 104MB/s mogelijk. De microSD-kaart is nu beschikbaar voor 174 euro en heeft standaard tien jaar garantie. Afgezien van enkele zeer dure 2TB-uitvoeringen zijn er nog maar weinig geheugenfabrikanten die microSD-kaartjes met meer dan 1TB opslagruimte aanbieden.

Daarnaast kondigt het merk nieuwe varianten aan van de twee vergelijkbare USB-sticks onder de namen Ultra Dual Drive Luxe en Ultra Dual Drive Go. De Luxe-versie was tot dusver alleen in zilverkleur beschikbaar en komt deze winter in goudkleur uit. Het gaat om een 1TB-stick met ondersteuning voor USB 3.2 Gen 1 en zowel USB-A als USB-C. De zilveren variant van 1TB kost 150 euro, wat vermoedelijk ook de prijs van de gouden versie gaat zijn. In de bestaande Ultra Dual Drive Go-serie brengt WD binnenkort een 1TB-variant uit in het zwart. Tot dusver waren er alleen versies van de hybride USB-stick tot 512GB opslagruimte. Er is nog geen prijs bekend van de 1TB-versie. In alle gevallen belooft het merk een leessnelheid van tot 400MB/s.