WD introduceert My Passport-ssd van 4TB voor 828 euro

Western Digital introduceert vier nieuwe draagbare ssd's met een capaciteit van 4TB. De goedkoopste is de My Passport met een prijs van 828 euro, met een leessnelheid van 1,05GB/s en schrijfsnelheid van 1GB/s.

De vier nieuwe 4TB-ssd's verschijnen in WD's productseries SanDisk Extreme Pro Portable, SanDisk Extreme Portable, WD_BLACK P50 Game Drive en My Passport. De SanDisk Extreme Pro is daarbij de snelste, met een schrijf- en leessnelheid van 2GB/s. De Extreme Pro komt in een aluminium behuizing die tegelijk functioneert als heatsink. De ssd zou een val van twee meter hoogte moeten kunnen overleven en is volgens WD ook water- en stofbestendig. De adviesprijs is 952 euro.

Daarnaast verschijnt de SanDisk Extreme, met leessnelheden tot 1,05GB/s en schrijfsnelheden tot 1GB/s. De schijf is dus wat langzamer dan de Extreme Pro, maar moet ook een val vanaf maximaal twee meter overleven en is eveneens water- en stofbestendig. Deze schijf gaat 828 euro kosten.

Met de WD_BLACK P50 richt Western Digital zich op gamers. De fabrikant belooft lees- en schrijfsnelheden tot 2GB/s. De adviesprijs is 833 euro. Onderaan in het assortiment staat de nieuwe WD My Passport-ssd. De schijf komt in vier kleuren beschikbaar en met leessnelheden tot 1,05GB/s en schrijfsnelheden tot 1GB/s. De ssd is schok- en trillingsbestendig en valbestendig tot 1,98 meter. De 4TB-schijven moeten dit kwartaal te koop zijn.

SanDisk Extreme Pro Portable SanDisk Extreme Portable V2 WD_BLACK P50 My Passport Capaciteit 4TB 4TB 4TB 4TB Sequentiële leessnelheid 2GB/s 1,05GB/s 2GB/s 1,05GB/s Sequentiële schrijfsnelheid 2GB/s 1GB/s 1GB/s Compatibiliteit USB 3.2 Gen 2x2 (10Gb/s), USB 3, USB 2 USB 3.2 Gen 2x2 (10Gb/s), USB 3, USB 2 USB 3.2 Gen 2x2 (10Gb/s), USB 3, USB 2, Playstation 4 Pro of PS4 met systeemsoftware 4.50 of hoger, Xbox One USB 3.2 Gen 2x2 (10Gb/s), USB 3, USB 2 Afmetingen (lxbxh) 110,26x57,34x10,22mm 8,95x52,42x100,54mm 118x62x14mm 100,08x55,12x8,89mm Prijs 952 euro 828 euro 833 euro 828 euro

Van links naar rechts de Extreme Pro, Extreme V2, WD_BLACK P50 en de My Passport.